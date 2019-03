Parlamentul European a votat ieri în favoarea unei noi directive privind drepturile de autor. Noile reglementari conțin doua articole controversate despre care se crede ca ar putea afecta economiile creative și digitale din Europa, informeaza Euronews.





Articolele 11 și 13 au fost intens criticate deoarece multe companii și grupuri pentru protecția libertații digitale se tem ca acestea ar putea avea ca efect limitarea libertații de informare în mediul online.





#Article13 would not just be a disaster for internet freedom, it will disillusion an…