- Confruntat cu marturiile supravietuitorilor atacului armat de miercurea trecuta dintr-un liceu din Florida, soldat cu 17 morti, Donald Trump a promis masuri “puternice”. Rand pe rand, elevi de la diferite scoli indoliate dupa atacuri armate si parinti ai victimelor, asezati in jurul presedintelui american…

- America este framantata de dezbateri legate de regimul armelor. Una a avut loc chiar la Casa Alba, unde presedintele Donald Trump i-a primit pe parintii si colegi ai elevilor impuscati saptamana trecuta la un liceu din Florida.

- Președintele american Donald Trump a declarat ca profesorii inarmați ar putea impiedica atacurile din școlile americane, așa cum a fost cel de saptamana trecuta, in urma caruia 17 persoane au murit in Florida, scrie BBC News. Profesorii care ar avea asupra lor un pistol ascuns ar putea pune capat repede…

- Presedintele Donald Trump a spus joi ca inarmarea acelor profesori care au pregatire militara sau pregatire speciala, dupa masacrul de saptamana trecuta din Florida, “ar rezolva problema instant”, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a sugerat miercuri ca inarmarea unor profesori ar putea contribui la prevenirea masacrelor din scoli si a promis ca administratia sa va modifica legislatia pentru inasprirea regulilor privind achizitionarea unei arme, relateaza site-ul agentiei Reuters. In urma cu…

- Trump propune interzicerea modificarilor armelor de foc. Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un ordin prin care propune sa fie interzisa modificarea armelor. Acesta este un prim pas important pentru administrația republicana, dar propunerea reprezinta, insa, prea puțin pentru americanii care militeaza…

- Un sofer din convoiul presedintelui american Donald Trump, care si-a petrecut weekendul prelungit la resedinta din Florida, a fost retinut scurt timp in weekend, pentru ca a trasportat o arma de foc in bagaje, potrivit Secret Service, insarcinat cu protectia presedintelui, scrie AFP, conform news.ro.Arma…

- O supravietuitoare a recentului atac sangeros asupra unui liceu din Florida si soldat cu 17 morti, a lanat critici dure la adresa presedintelui Donald Trump, denuntand legaturile acestuia cu NRA, puternicul grup de...

- Severica Covaciu, senator PMP de Maramures, initiator al unei propuneri legislative vizand domeniul agricol si micii fermieri, a sustinut in plenul Senatului necesitatea implementarii unor schimbari legislative care sa vina in sprijinul marii majoritati a producatorilor autohtoni din Romania. „Propunerea…

- Decizia Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale de a calcula pretul de referinta al gazelor romanesti in functie de cotatiile de la bursa vieneza arata o lipsa de suveranitate si o totala indiferenta cu privire la modul de functionare a pietei de gaze din Romania, se arata intr-un comunicat al Asociatiei…

- Scolile Topesti si Sohodol nu vor fi inchise, cel putin nu in anul scolar 2018-2019. Propunerea primarului din Tismana, Marian Slivilescu, a fost respinsa de Consiliul Local. Primarul din Tismana a initiat un proiect de hotarare pe...

- Scoala Gimnaziala din localitatea covasneana Barcani va purta numele sfantului ierarh Andrei Saguna, fost mitropolit al Ardealului, initiativa inscriindu-se in sirul actiunilor dedicate aniversarii Centenarului Marii Uniri. Propunerea, venita din partea comunitatii locale, a primit avizul…

- Propunerea a venit din partea BNR, iar Custodele Coroanei admite ca, mai intai, trebuie gasit in arhive inventarul podoabelor trimise la Moscova de strabunica Majestații Sale. Familia Regala a vizitat astazi reverva de aur a Bancii Nationale a Romaniei.

- Deputatul PSD Lucian Simion este convins ca propunerea legislativa privind acordarea unui ajutor de minimis in acvacultura va fi adoptata de Parlament si spera sa identifice formula legislativa cea mai potrivita pentru acordarea unor facilitati si in piscicultura. Propunerea legislativa a parlamentarului…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, spune ca persoanele care protesteaza ar trebui sa fie ascultate, pentru a afla ce le nemulțumește la legile Justiției. In plus, noul premier a devoalat ce are de gand sa faca in legatura cu protestele in momentul in care va fi investita.

- Blocajul din Congresul SUA, care a impiedicat alocarea pe termen scurt a fondurilor pentru functionarea guvernului, paralizeaza partial administratia americana. Unul din efectele neprevazute este ca presedintele Donald Trump ar putea sa nu mai participe saptamana viitoare la Forumul Economic Mondial…

- Parlamentul European, Consiliul și Comisia au reușit sa ajunga la un acord in Piața Unica Digitala privind stoparea fenomenului de geoblocare in cazul achiziționarii de bunuri și servicii din alta țara membra UE, informeaza eurostiri.eu. Astfel, noile reguli vor impulsiona comerțul online și vor aduce…

- Președintele Klaus Iohannis a acceptat s-o desemneze pentru funcția de prim ministru pe Viorica Dancila - varianta propusa de coaliția PSD-ALDE. Pentru a-și incepe oficial mandatul, Dancila trebuie sa fie validata și de parlament.

- Kelemen Hunor, liderul UDMR, a anuțat, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni, ca nu i-a putut transmite președintelui Iohannis un punct de vedere nici pro, nici contra eurodeputatului Viorica Dancila, intrucat nu o cunoaște.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, în mod oficial si direct, propunerea social-democratilor pentru functia de premier - europarlamentarul Viorica Dancila. „Presedintele României a lua…

- Delegatia PSD-ALDE a terminat consultarile cu seful statului. Liviu Dragnea a facut declaratii ulterior si si-a exprimat speranta ca presedintele va accepta propunerea PSDin persoana Vioricai Dancila. „I-am prezentat presedintelui in mod oficial si direct propunerea noastra, in persoana doamnei Viorica…

- Consultarile la Palatul Cotroceni au inceput miercuri la ora 12.00. Primii chemati au fost liderii PSD-ALDE, delegatie condusa de liderul PSD Liviu Dragnea si secretarul general al ALDE, Daniel Chitoiu, in lipsa presedintelui de partid.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, în mod oficial si direct, propunerea social-democratilor pentru functia de premier - europarlamentarul Viorica Dancila. "I-am prezentat presedintelui în mod oficial…

- Miscarea civica Initiativa Romania ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa desemneze un alt candidat fata de propunerea coalitiei PSD-ALDE pentru functia de prim-ministru si reaminteste ca sambata vor avea loc proteste in Piata Universitatii din Bucuresti. 0 0 0 0 0 0

- O campanie a extremei drepte elvetiene care vizeaza limitarea imigratiei dinspre Uniunea Europeana a trecut marti la urmatoarea etapa dupa ce guvernul federal a dat unda verde strangerii de semnaturi pentru sustinerea publica a initiativei, relateaza Reuters. Daca initiativa va strange cel putin…

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier, dupa demisia lui Mihai Tudose, dupa ce Ecaterina Andronescu- o alta varianta luata in discutie- a refuzat din start propunerea, scrie mediafax. CEx PSD a votat, marti, in unanimitate, ca Viorica Dancila sa fie ...

- Mihai Tudose a anuntat, luni seara, la finalul sedintei Comitetului Executiv National, ca demisioneaza din functia de premier al Romaniei. "Plec cu fruntea sus", a spus Tudose. "Îmi dau demisia în seara asta sau mâine dimineaţă. Domnul vicepreşedinte Stănescu…

- Sustinatorii opozitiei honduriene si fortele de politie s-au ciocnit vineri la Tegucigalpa, in contextul in care protestele contra realegerii lui Juan Orlando Hernandez in functia de presedinte au devenit tot mai violente in ultimele zile, transmite DPA. Politistii au lansat grenade cu…

- Apare un element nou in discursul PSD. A intrat oarecum fraudulos, lansat cu totul pe neasteptate de premierul Mihai Tudose. Nu a fost discutat intai cu conducerea partidului, cu Liviu Dragnea. Din moment ce s-a convocat de urgenta o sedinta CEx inseamna ca a cazut ca un trasnet. Mihai Tudose propune…

- Cum seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, este pe faras, demiterea lui fiind solicitata premierului de catre ministrul de Interne, Carmen Dan a venit si cu propunerea unui posibil inlocuitor. Alexandru Catalin Ionița este propunerea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru funcția de șef-interimar…

- Propunerea PSD pentru postul de ministru al apelor si al padurilor urmeaza sa ajunga, astazi, la presedintele Klaus Iohannis. Este vorba despre senatorul Ioan Denes, care va prelua portofoliul vacant dupa demisia Doinei Pana. Nominalizarea a fost facuta, ieri, la ...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca ar fi un pas inapoi daca s-ar reveni la alegerea presedintelui partidului doar de catre delegatii din congres."Cred ca ar fi un pas inapoi. A fost o propunere pe care a avansat-o Victor Ponta la vremea respectiva, contestata de multi atunci…

- Comitetul Executiv National (CExN) se va intruni de la ora 14.00, la sediul central al PSD din Sos. Kiseleff. In primul rand, CExN urmeaza sa desemneze succesorul Doinei Pana in functia de ministru al Apelor si Padurilor. Doina Pana si-a anuntat saptamana trecuta demisia din functia de ministru…

- Din nou controverse și discuții la Casa Alba dupa ultimul mesaj postat de președintele Trump pe Twitter. Mai exact, Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, a declarat, venind in apararea președintelui SUA, ca americanii ar trebui sa fie preocupati de starea mentala a lui Kim Jong-un, liderul…

- Presedintele american Donald Trump isi petrece vacanta de sfarsit de an in clubul sau Mar-a-Lago din Florida, un loc retras, dar care nu il indeamna la tacere pe liderul american, care posteaza zilnic mesaje pe Twitter, relateaza AFP. Miliardarul, impreuna cu sotia sa, Melania, se afla…

- Parcul de distractii Disney din Orlando, Florida, a redeschis luni o expozitie inedita, intitulata "Hall of presidents", dupa lucrari care au durat aproape un an si in care este expus un nou "membru" - un robot vorbitor care reprezinta o copie a presedintelui Donald Trump -, ce a generat insa numeroase…

- Oana Zavoranu le declara femeilor care alapteaza in public un adevarat razboi. Vedeta susține ca un asemenea gest este unul grotesc și ingrozitor și trebuie facut doar in intimitate și condiții de igiena.

- Proiectul de act normativ a fost adoptat cu 11 voturi pentru, 9 impotriva si o abtinere. Cele 187 de amendamente vor fi trimise in anexa la comisiile reunite pentru buget-finante, iar fiecare initiator isi va sustine amendamentul, conform unei propuneri a presedintelui Comisiei pentru transporturi…

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite ar urma sa se reunesca de urgenta maine, la cererea a 8 state, dupa anuntul presedintelui american, Donald Trump privind orasul Ierusalim. Ieri, liderul de la Casa Alba, a afirmat ca Statele Unite recunosc Ierusalim-ul drept capitala a statului Israel si a…

- Miliardarul ceh Andrej Babis, a carui miscare populista ANO a castigat detasat alegerile parlamentare din luna octombrie, a fost desemnat miercuri de presedintele Milos Zeman pentru a deveni sef al noului executiv de la Praga, transmit Reuters, AFP si EFE. Presedintele ceh i-a incredintat lui Babis…