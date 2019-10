Stiri pe aceeasi tema

- Politicianul kurd Aldar Xelil, o figura importanta a Miscarii pentru o Societate Democratica (Tev-Dem) - coalitia multiculturala de guvernare a regiunii kurde Rojava - a salutat joi seara incetarea luptelor din nordul Siriei cu Turcia dar a precizat ca, in cazul unui nou asalt, kurzii se vor apara,…

- Vicepresedintele american Mike Pence a spus ca a ajuns la un acord cu presedintele turc Tayyip Erdogan pentru incetarea focului in nord-estul Siriei cu scopul de a pune capat ofensivei turce impotriva fortelor kurde. "Astazi Statele Unite si Turcia au ajuns la o intelegere pentru a o incetare a focului",…

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, l-a informat pe omologul sau american, Donald Trump, ca Turcia nu va declara niciodata o incetare a focului in nordul Siriei și nici nu va negocia cu forțele kurde din respectiva regiune, informeaza Reuters.Citește și: VIDEO Biografia fara perdea a…

- Fortele democrate siriene (SDF) conduse de kurzi au anuntat sambata ca 23 de combatanti ai militiei au fost ucisi vineri in urma ofensivei fortelor turce in nordul Siriei, iar alti 37 au fost raniti, relateaza Reuters. Bilantul total al mortilor in randul SDF a ajuns la 45 de miercuri, cand a inceput…

- Turcia a intensificat vineri atacurile aeriene si de artilerie din nord-estul Turciei, escaladand o ofensiva impotriva militiilor kurde care a atras avertismente privind o catastrofa umanitara si i-au intors pe unii republicani impotriva presedintelui american Donald Trump, relateaza Reuters, potrivit…

- Jens Stoltenberg, secretarul general NATO, a cerut, joi seara, Turciei sa dea dovada de retinere in ofensiva militara lansata in nordul si nord-estul Siriei, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX."Mizez pe Turcia sa dea dovada de retinere si sa se asigure ca actiunile…

- Turcia a lansat ofensiva militara in Siria. Avioanele armatei turce au bombardat poziții din nord deținute de kurzi. Unda verde a fost data de președintele Donald Trump, acum cateva zile, cand a anunțat ca americanii se retrag din zona de frontiera - un gest criticat, inclusiv de

- Presedintele american Donald Trump a sustinut luni decizia administratiei sale de a retrage trupele SUA din nordul Siriei, argumentand ca este prea costisitor sa mentina sprijinul fortelor kurde care lupta contra gruparii Statul Islamic (SI), transmit AFP, Reuters si dpa. ''Kurzii au luptat…