Reacţii internaţionale după incidentul naval dintre Rusia şi Ucraina în Marea Neagră Incidentul de duminica din Marea Neagra cand paza de coasta rusa a capturat doua nave-vedeta si un remorcher al marinei ucrainene, pe care Moscova le acuza ca au intrat ilegal in apele teritoriale ruse in largul peninsulei Crimeea anexate, continua sa provoace reactii la nivel international, marile puteri cerand Rusiei si Ucrainei sa dea dovada de retinere si sa rezolve conflictul pe cale pasnica, relateaza marti agentiile de presa internationale. Acest incident a survenit in Marea Neagra in timp ce navele ucrainene incercau sa patrunda in stramtoarea Kerci, pentru a intra in Marea Azov, si… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Statele Unite au condamnat, luni seara, actiunile "ilegale" si "arogante" ale Rusiei impotriva Ucrainei, iar Alianta Nord-Atlantica a cerut Moscovei sa elibereze militarii ucraineni capturati.

- Incidentul de duminica din Marea Neagra readuce in discutie capacitatea de aparare a Ucrainei in fata Rusiei. Conflictul din estul separatist, Donbas, a aratat starea catastrofica in care se aflau fortele armate ucrainene, slab echipate si demoralizate. Astazi, dupa patru ani de hartuire continua si…

