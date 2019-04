Reacţii internaţionale după alungarea de la putere a preşedintului sudanez Omar al-Bashir "Urmarim indeaproape situatia si speram ca nu va avea loc o escaladare care ar putea duce la sacrificii umane", a declarat Peskov presei, dupa ce armata sudaneza a anuntat joi ca intentioneaza sa preia puterea si ca al-Bashir a fost arestat.



Ministerul rus de Externe a emis un comunicat in care arata ca "Moscova se asteapta ca toate fortele politice si structurile de putere sudaneze sa actioneze cu maximum de responsabilitate pentru stabilizarea cat mai rapida a situatiei", informeaza Agerpres.



Manifestantii au continuat sa protesteze joi la Khartoum si dupa ce ministrul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

