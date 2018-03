Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana solicita Statelor Unite sa fie exceptata de la aplicarea taxelor vamale suplimentare la importurile de otel si aluminiu, in caz contrar urmand sa se adreseze Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) si sa aplice masuri de retorsiune in cel mult 90 de zile. Presedintele…

- Prin impunerea de taxe mai mari la importurile de otel si de aluminiu, Donald Trump a iscat reactii la nivel mondial: China s-a declarat “ferm opusa" deciziei, Coreea de Sud spune ca va depune o plangere la Organizatia Mondiala a Comertului, iar UE, Brazilia si Argentina prop un scutiri.

- Uniunea Europeana nu este o amenintare la adresa securitatii Statelor Unite si se asteapta sa fie exclusa de la aplicarea tarifelor anuntate de presedintele Donald Trump, in caz contrar fiind pregatita sa adopte masuri de retorsiune in termen de 90 de zile, a declarat, vineri, comisarul european pentru…

- Ministrul german al Economiei, Brigitte Zypries, a declarat vineri ca tarifele anuntate de presedintele Statelor Unite, Donald Trump, vor fi o povara pentru companiile din cea mai mare economie europeana. Joi, Donald Trump a anuntat introducerea unor tarife de 25% la importurile de otel si…

- Chiar v-ați hotarat sa faceți Romania de batjocura ?! V-ați facut de rasul lumii cu vizita primului ministru al Japoniei, cu chemarea de urgența din Japonia a ministrului justiției și acum la un post de televiziune de scandal luind in deradere numele o categorie de oameni, care au nevoie de caldura,…

- Uniunea Europeana (UE) va lua in considerare propriile sale tarife "de protectie" la importurile de otel si aluminiu, ca raspuns la decizia presedintele Donald Trump de a impune saptamana viitoare taxe de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul importat din intreaga lume, a afirmat comisarul…

- ”Vom inainta, in urmatoarele zile, catre Organizatia Mondiala a Comertului propuneri pentru contramasuri la adresa SUA. In loc sa furnizeze o solutie, aceasta decizie a Washingtonului va agrava problemele. Uniunea Europeana va reactiona ferm pentru a-si apara interesele”, a declarat Juncker.…

- Indicele FAO pentru prețurile la alimente a inregistrat o medie de 170,8 puncte in februarie, in creștere cu 1,1% fața de luna precedenta și cu doar 2,7% mai puțin decat in anul precedent. Prețurile la lapte și cereale au determinat creșterea prețurilor la alimente in februarie, arata instituția intr-un…

- Economistul Karl Widerquist , profesor asociat in cadrul Universitatii Georgetown din Qatar, a reamintit, referitor la acest subiect, faptul ca in urma cu 10 ani, numai 12% dintre respondentii sondajelor de opinie sustineau ideea unui venit de baza universal. Intre timp, lucrurile s-au schimbat…

- Romania poate folosi carbunele pentru a produce energie, insa, in acelasi timp, trebuie sa respecte normele legate de poluare, a declarat, marti, comisarul european pentru Energie, Miguel Arias Canete, intr-o intalnire la Bruxelles cu reprezentantii sectorului energetic romanesc. "Trebuie…

- Norvegia, un stat cu putin peste 5 milioane de locuitori si cu un PIB de 370,6 miliarde de dolari, se mentine pe primul loc la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, depasind cele mai puternice natiuni din punct de vedere economic si sportiv, Statele Unite, Germania si Canada. Norvegia…

- Cu populatia sa numeroasa, suprafata de terenuri agricole limitata si un consum in crestere de carne, China si-a inmultit achizitiile de terenuri agricole in strainatate, iar in prezent este interesata de graul francez, informeaza AFP, preluata de Agerpres. China deţine o cincime din populaţia…

- Cei doi oficiali au luat parte marti seara la o audiere in Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne a Parlamentului European. Ministrul bulgar de interne a subliniat ca problema aderarii Bulgariei si Romaniei la Schengen isi asteapta rezolvarea de foarte mult timp si ca intarzierea…

- Unii dintre romanii care muncesc in strainatate incep sa se gandeasca la varsta pensionarii, iar alții chiar ajung la respectiva varsta, scrie gds.ro. Cum ei au lucrat in doua sau chiar mai multe state, atunci și pensia lor va fi una comunitara, adica platita de mai multe state. Citeste si PENSII…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, considera ca Uniunea Europeana ar trebui sa depuna mai mult efort pentru a integra tarile balcanice si a adaugat ca Ungaria doreste sa accelereze procesul de aderare al Serbiei, informeaza Reuters.

- Indexul privind democratia din Romania a atins nivelul cel mai redus din 2006 si pana in prezent, arata un grafic al The Economist. In total, 167 de tari au fost notate de la 0 la 10 pe baza a 60 de indicatori. Graficul publicat de The Economist arata ca notele de la 0-4 indica un “regim autoritarist”,…

- "Acordurile semnate saptamana aceasta, evaluate la peste 9 miliarde de lire sterline (n.a. - peste 10 miliarde de euro), demonstreaza o cerere clara pentru bunurile si serviciile britanice. Vom continua sa dezvoltam aceasta relatie valoroasa, care aduce deja beneficii companiilor britanice in valoare…

- Pentru prima data de la aparitia sa, reteaua de socializare Facebook consemneaza o scadere trimestriala a numarului de utilizatori activi. Declinul a fost mai semnificativ in Statele Unite ale Americii si Canada. Directorul executiv al Facebook, Mark Zuckerberg, a admis ca 2017 a fost unul "provocator"…

- Pentru prima data de la apariția sa, rețeaua de socializare Facebook consemneaza o scadere trimestriala a numarului de utilizatori activi, relateaza BBC. Declinul a fost mai semnificativ în Statele Unite ale Americii și Canada.

- Prim-ministrul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca parlamentarii vor primi o analiza oficiala a oricarui acord privind Brexitul inainte de a li se cere sa il aprobe, respingand informatiile aparute intr-un articol care prezenta inrautatirea economiei indiferent de scenariul iesirii din UE,…

- In cursul unei intrevederi vineri in Dubai cu Vladislav Surkov, un influent consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, 'i-am facut cunoscut sentimentul de dezamagire si frustrare al Washingtonului in legatura cu lipsa de actiune a Rusiei pentru a pune capat conflictului', a afirmat Volker pentru…

- Statele Unite ale Americii au extins sanctiunile impotriva Rusiei din cauza situatiei din Ucraina. Au ajuns pe lista neagra, 21 de cetateni ai Rusiei si Ucrainei , precum si noua companii, potrivit Rador. Cei care ofera bunuri, servicii sau sprijin material persoanelor si entitatilor sanctionate de…

- Politica externa a Romaniei in 2018 "va ramane pe aceleasi coordonate" Presedintele Klaus Iohannis considera ca România poate fi pilonul estic al Uniunii Europene si pledeaza ferm pentru ca relatia transatlantica sa fie întarita. Seful statului a tinut un discurs la întâlnirea…

- Imbunatatirea conditiilor economice, dar si presiunea tot mai mare a aliatilor din cadrul NATO ar putea sa determine mai multe tari membre sa isi majoreze alocarile pentru aparare la nivelul de 2% din PIB in urmatorii cinci ani. O analiza a PwC arata ca rata anuala de crestere a cheltuielilor…

- Un senator PSD vorbeste despre aparitia unei noi clase sociale, precariatul, care ameninta sistemul capitalist. Cere explicatii Guvernului Miron Alexandru Smarandache, senator PSD de Bacau, spune ca în lume sunt ample mobilizari capitaliste care au dat nastere la aparitia unei noi clase…

- Simona Halep joaca in aceste momente in turul secund la Australian Open. Aceasta se dueleaza cu sportiva din Canada, Eugenie Bouchard, jucatoarea noastra reusind sa se impuna de o maniera categorica an primul set. Romanca si-a aflat si adversara cu care se va duela in turul III la Antipozi. Astfel,…

- Radiodifuzorul national japonez NHK si-a cerut scuze, miercuri, dupa ce a transmis o alerta falsa potrivit careia, Japonia ar fi fost atacata cu o racheta balistica trimisa de Coreea de Nord. Radiodifuzorul a trimis o alerta avertizand oamenii sa iasa din cladiri sau din subteran, arata CNN.…

- Este posibil ca Kim Jong-Un sa fi gasit tactica suprema împotriva SUA. Cum planuiește liderul Coreei de Nord sa câștige timp pentru a avansa în ceea ce privește puterea nucleara? Coreea de Sud a continuat discuțiile pentru a-l include pe vecinul sau din nord…

- Statele Unite au facut apel marti la sporirea presiunii asupra Coreei de Nord pentru ca aceasta sa renunte la ambitiile nucleare, in ciuda unei diferente de ton intre doi din principalii aliati ai Washingtonului, Japonia si Coreea de Sud, transmite AFP. "Trebuie sa existe noi consecinte…

- Shinzo Abe, premierul Japoniei, a fost primit, marti dupa-amiaza, de presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Vizita sa are loc in plina criza politica, premierul japonez avand programata pentru vizita la Bucuresti si o intalnire cu premierul Mihai Tudose, insa, in conditiile demisiei lui…

- Canada a reclamat Statele Unite ale Americii la Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) intr-un litigiu care, potrivit Administratiei Donald Trump, va aduce beneficii doar pentru China, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Vicepreședintele SUA, in fruntea delegației SUA la Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud! Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Mike Pence, va conduce delegatia americana la Jocurile Olimpice de la iarna de la PyeonChang (Coreea de Sud), la care va participa si o delegatie a Coreei de…

- Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Mike Pence, va conduce delegatia americana la Jocurile Olimpice de la iarna de la PyeonChang (Coreea de Sud), la care va participa si o delegatie a Coreei de Nord, a anuntat miercuri Casa Alba. ''Vicepresedintele va fi prezent pentru a întari…

- Stirista de la PRO TV a luat iar drumul Americii de Sud, destinatie care i-a devenit a doua casa dupa ce a nascut. Iar asta pentru ca tatal fetitei ei, Claudiu Anghel, locuieste in Buenos Aires, Argentina.

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe a anuntat vineri ca va efectua la sfarsitul saptamanii viitoare vizite in mai multe tari din Europa de Sud-Est. Printre țarile vizitate se numara Romania, Bulgaria, Serbia si tarile baltice: Estonia, Letonia si Lituania. Aceasta va fi prima deplasare efectuata in…

- Tripleta Dragnea-Valcov-Tudose pregateste o "lista a rusinii" care va cuprinde numele firmelor care nu maresc salariile dupa transferul constributiilor de la angajator la angajat, pentru a da vina pe cineva atunci cand aberatiile fiscale ale PSD vor ingropa economia, spune senatorul PNL Florin Citu.…

- Importanta economiilor majore din Asia va continua sa creasca in anul 2018 si ulterior, preconizeaza Centrul de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor (CEBR), un institut cu sediul la Londra. Conform estimarilor, India va depasi Marea Britanie si Franta in 2018, devenind a cincea economie…

- Importanta economiilor majore din Asia va continua sa creasca in anul 2018 si ulterior, preconizeaza Centrul de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor (CEBR), un institut cu sediul la Londra, citat de Bloomberg Conform estimarilor, India va depasi Marea Britanie si Franta in 2018,…

- China va depasi Statele Unite pana in anul 2032, devenind cea mai mare economie din lume, arata estimarile Centrului de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor, conform Bloomberg. China ar urma sa depaseasca Statele Unite si sa ajunga pe locul intai la nivel global pana in anul 2032. De asemenea,…

- China va depasi Statele Unite pana in anul 2032, devenind cea mai mare economie din lume, in contextul in care activitatile economice se intensifica in Asia, inclusiv in India si Japonia, potrivit estimarilor Centrului de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor, informeaza agentia Bloomberg.…

- Romania a fost enumerata, alaturi de Ungaria, Bulgaria si Polonia, printre tarile estice in care independenta justitiei este pusa in pericol, intr-un editorial publicat in Financial Times, scrie news.ro.Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre…

- Comunitatea araba și musulmana din București va protesta, vineri, in fața Ambasadei Statelor Unite ale Americii din București, intre orele 14.30-16.30 impotriva deciziei președintelui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a statului Israel.”Aceasta este o decizie unilaterala…

- Comisia Europeana a prezentat un raport privind progresele inregistrate in sensul asigurarii unei reciprocitati depline in materie de vize cu Canada si Statele Unite, in care analizeaza evolutiile din ultimele sapte luni, potrivit unui comunicat al Executivului UE. Documentul arată că recent…

- Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre Polonia si Uniunea Europeana este o dovada ca tensiunile dintre tarile estice si cele vestice ale UE sunt tot mai mari. "Daca acest conflict nu va fi rezolvat cat mai curand, s-ar putea ca cea mai mare…

- Autoritatile din Romania au arestat cinci indivizi suspectati ca au comis o serie de atacuri cibernetice vizand entitati din Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii, anunta Agentia europeana a politiei (Europol).

- Aproximativ 50 de familii din judetul Olt vor trebuie sa dea inapoi banii incasati cu titlu de alocatii de stat pentru copii. Si asta intrucat au beneficiat in mod nejustificat de acest drept atat in tara, cat si in strainatate, scrie gazetaoltului.ro. Inspectorii Agentiei Judetene pentru…

- Presedintele american, Donald Trump, a vorbit la telefon joi cu omologul sau rus, Vladimir Putin, cei doi lideri discutand "sa lucreze impreuna pentru a rezolva situatia foarte periculoasa din Coreea de Nord", a precizat Casa Alba, intr-un comunicat citat de Reuters.Potrivit sursei mentionate,…

- Sedinta pentru stabilirea situatiei clasei a IV-a, din 9 iulie 1936, incheia ciclul inferior al liceului. Sunt prezentate calificarile generale ale elevilor, din punct de vedere fizic, intelectual si moral, precum si consideratiile profesorilor, dupa care procesul-verbal consemneaza interventia Regelui:…

- Ambasadorul Canadei in Romania, Kevin Hamilton, a declarat, marti, ca tara sa, alaturi de alti parteneri internationali, este ingrijorata de modificarile aduse la Legile Justitiei. Diplomatul intelege "pe deplin" nemultumirile oamenilor care ies in strada. Ambasadorul canadian la…

- Canadianul Ted-Jan Bloemen și japoneza Nao Kodaira au stabilit doua noi recorduri mondiale la patinaj viteza, cu ocazia etapei de Cupa Mondiala de la Salt Lake City (Utah), informeaza AFP. Bloemen, nascut in Olanda, a fost inregistrat la 5.000 m masculin cu timpul de 6min.01sec.86/100, imbunatațind…