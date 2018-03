Stiri pe aceeasi tema

- Teodor Melescanu, ministru de externe si secretar general al ALDE, afirma ca toate scandalurile din Justitie din ultima vreme "pun presiune" pe Parlament sa revada cadrul legistativ de functionare a institutiilor de forta, inclusiv propunerea din 2004 privind infiintarea unei agentii autonome in subordinea…

- Deputatul USR Lucian Stanciu-Vizitei a cerut Consiliului Superior al Magistraturii sa se pronunțe asupra protocolului semnat intre Ministerul Public și Serviciul Roman de Informații, pentru a evalua daca exista ”elemente nelegale sau daca a afectat independența justiției”, potrivit unui comunicat transmis…

- "Vai ce chin, ce dor, ce jale jale! S-a publicat protocolul semnat in 2009 intre Ministerul Public si SRI. Din cele 18 pagini ale protocolului, 2 sunt dedicate nominalizarii legilor, ordonantelor de urgenta, hotararilor de guvern si hotararilor CSAT care constituie izvorul continutului protocolului. Si…

- Serviciul Român de Informații (SRI) a publicat, vineri, pe site, protocolul din 2009 încheiat între SRI și Parchetul General, documentul având 18 pagini. În baza acestui act de colaborare, Serviciul Român de Informații a acordat asistența procurorilor, timp de 7 ani.…

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a declarat, referitor la protocolul incheiat intre Parchet si SRI in 2009, ca singura reactie este depunerea unei plangeri penale nationale pe numele Laurei Codruta Kovesi, Florian Coldea, George Maior si Tiberiu Nitu, semnatarii documentului.

- "Este un lucru de normalitate institutionala. In momentul in care s-au analizat protocoalele respective si s-a ajuns la concluzia ca ele nu incalca reglementarile privind secretul si siguranta nationala, este un lucru perfect normal. USR promoveaza, de cand a intrat in Parlament, elementul acesta…

- Deputatul USR Lucian Stanciu-Viziteu a anuntat vineri ca a solicitat CSM sa se pronunte asupra protocolului semnat intre Ministerul Public si SRI. "Am citit cu atentie protocolul semnat intre Ministerul Public si Serviciul Roman de Informatii si felicit cele doua institutii pentru transparenta de care…

- "Astazi SRI a publicat protocolul incheiat cu Parchetul General in 2009. Vor urma in spatiul public multe pareri, interpretari, analize peste analize, comentarii la comentarii si multe apasari de tastatura”, a scris Viziteu pe contul sau de Facebook.Acesta sustine ca unii vor spune ca nu…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) a publicat, vineri, protocolul de colaborare incheiat de SRI cu Parchetul General in anul 2009. Documentul are semnaturile adjunctului SRI Florian Coldea si prim adjunctului procurorului general, Tiberiu Nitu, fiind aprobat de Laura Codruta Kovesi in calitate…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) a publicat, vineri, pe site, protocolul din 2009 incheiat intre SRI si Parchetul General, documentul avand 18 pagini. In baza acestui act de colaborare, Serviciul Roman de Informatii a acordat asistenta procurorilor, timp de 7 ani. Protocolul dintre Parchetul general…

- Jurnalista Sorina Matei reacționeaza dupa ce Serviciul Roman de Informatii (SRI) a publicat protocolul de colaborare incheiat de SRI cu Parchetul General in anul 2009. Aceasta susține ca desi „cercetarea penala este secreta potrivit Codului de Procedura Penala, PG/DNA adica procurorii trebuiau sa…

- Prima reactie din cadrul Comisiei parlamentare de control a activitatii SRI, dupa publicarea protocolului de colaborare dintre Serviciu si Parchetul General, vine de deputata PSD Oana Florea. Aceasta afirma ca nu a apucat sa parcurga documentul, insa apreciaza transparenta de care au dat dovada cele…

- Toni Grebla, fost judecator al CCR, a declarat la Romania TV ca principala tinta a Serviciilor Secrete a fost Curtea Constitutionala. Sebastian Ghita a sustinut intr-un interviu ca Florian Coldea, fostul director adjunct al SRI, i-a fabricat dosarul fostului judecator al CCR ca sa forteze demisia…

- Sebastian Ghita sustine ca la baza demisiei lui George Maior din fruntea SRI ar fi fost Florian Coldea, care i-ar fi fabricat dosarul lui Toni Grebla. "I-am spus lui Coldea direct. Eu cred ca tocmai ti-ai zburat directorul de serviciu. Si cred ca ai facut-o intentionat. Si pe mine nu ma pacalesti.…

- Fostul numar 2 in cadrul Serviciului Roman de Informatii urmeaza sa vina din nou la Parlament, mai exact in fata Comisiei pentru controlul privind activitatea SRI, in cursul saptamanii viitoare. Audierea lui Florian Coldea este programata pentru joi, 5 aprilie, incepand cu ora 11. Un anunt in acest…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu S-a ajuns intr-o situație imposibila. Tipica pentru un stat cu o democrație eșuata. Rapoartele de activitate ale Serviciului Roman de Informații din 2015, 2016 și 2017, daca Parlamentul iși face datoria, trebuie analizate și este obligatoriu sa primeasca un vot. Fie de aprobare,…

- De cateva zile cele mai folosite cuvinte din limba romana par a fi ”protocol” și ”declasificare”. Unii vorbesc de 65 de protocoale, alții doar de unul singur. Cred ca e momentul sa spunem ca e vorba de un protocol, incheiat la 4 februarie 2009, semnatarii fiind George Maior, in calitate de director…

- Victor Ponta a dezvaluit ca Elena Udrea și Sebastian Ghița l-au vizitat acasa inaintea de numirea Laurei Codruța Kovesi, confirmand, practic, ceea ce afirmase Udrea anul trecut. Fostul premier Victor Ponta a dezvalui intr-un interviu acordat pentru stiripersurse.ro ca decizia numirii in funcție a procurorilor-sefi…

- "Atat ca presedinte, dar impreuna cu comisia, va trebui sa-l invitam pe domnul Dragnea la comisie si sa detaliem toate aceste aspecte. Au fost mai multe lucruri pe care le-a spus domnul Dragnea in spatiul public si acesta este unul dintre ele si ramane sa ne spuna in fata comisiei, inclusiv cu detalii…

- Directorul SRI, Eduard Hellvig, Laura Codruta Kovesi, sef DNA si fostul prim adjunct al SRI, Florian Coldea, au fost audiati, ca martori, in dosarul Black Cube in care este inculpat fostul șef din SRI, Daniel Dragomir, spun surse judiciare pentru Libertatea.ro Potrivit surselor citate cei trei au dat…

- Lucian Stanciu-Viziteu, deputat al USR in Comisia de control a SRI, a povestit ce s-a discutat la audierea lui Florian Coldea, fost director-adjunct al SRI. Potrivit deputatului USR, Coldea le-a spus ca erau politicieni care se ofereau sa dea infromatii serviciului, iar intrebat daca printre ei a fost…

- "Florian Coldea a declarat ieri in cadrul audierilor din Comisia de control a SRI ca au existat politicieni care se declarau voluntari sa ofere informatii si solicitau pentru acest lucru intalniri cu conducerea Serviciului Roman de Informatii. In acest context, l-am intrebat pe Florian Coldea daca…

- Deputatul USR Lucian Stanciu-Viziteu afirma ca fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, a declarat la sedinta comisiei parlamentare de control al activitatii SRI ca au existat politicieni care se ofereau voluntari sa ofere informatii si solicitau intalniri cu conducerea Serviciului in schimbul…

- La intrarea in sala unde are loc audierea, Coldea a afirmat: „Am venit din respect pentru Parlamentul Romaniei si e o institutie fundamentala a statului roman, sa raspund tuturor intrebarilor adresate de comisie, asa cum am facut intodeauna". El trebuia sa fie audiat saptamana trecuta, insa președintele…

- "Audierea lui Florian Coldea va fi foarte tensionata", a spus Cozmin Gusa, luni seara, la Realitatea TV. Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, va fi audiat in 13 martie, de la ora 11.00, in Comisia pentru controlul activitații Serviciului Roman de Informații.Paul Stanescu…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, declarat ca nu crede ca Florian Coldea va dezvalui secrete ale Serviciului Roman de Informatii la audierea de marti de la comisia parlamentara de specialitate."Nu ma pricep neaparat, dar sunt convins ca generalul Coldea nu va deserta acolo secrete…

- Primul și cel mai recent numitor comun al celor trei personaje este ca fiecare, in felul lui, se izmenește in raport cu prezența și prestația sa in fața Comisiei de control a activitații Serviciului Roman de Informații. George Maior vine la Comisie doar cand aterizeaza in Romania și atunci spune…

- "Reprezentantul USR a propus audierea lui Liviu Dragnea in data de 20 martie. Aceasta propunere nu a fost acceptata ca data. Bineinteles, Liviu Dragnea va fi audiat la Comisia SRI si vom comunica data la care va fi audiat. Data de 20 nu se poate, ca s-au decalat audierile si nu are cum sa fie audiat…

- Fostul prim-adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea, urma sa fie audiat marti, de la ora 14.00, la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI. Cu toate acestea, audierea s-a amanat și urmeaza sa aiba loc pe 13 martie.

- Florian Coldea va fi audiat marti, 6 martie, de catre Comisia de Control al Serviciului Roman de Informatii, numele sau fiind pomenit de cei audiati pana acum ca fiind cel care coordona implicarea Serviciului in toate domeniile importante din stat, implicit Justitia.

- Referindu-se la prezenta, deunazi, a fostului director al Serviciului Roman de Informatii la Parlament, la audiere la Comisia de control asupra activitatii SRI, ocazie cu care acesta ar fi spus ca seful PSD ar fi participat la evenimente private organizate de aceasta institutie, liderul social-democrat…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii (S.U.A), George Maior este audiat, marți, in Comisia pentru controlul SRI, in calitate de fost șef al Serviciului Roman de Informații (SRI). Și fostul adjunct al Serviciului Florian Coldea urmeaza sa vina in fața parlamentarilor pe 6 martie.

- Fostul sef al Serviciului Roman de Informatii si actual ambasador in SUA, George Maior, va fi audiat marti in Comisia de Control SRI, dupa ce la inceputul lunii a avut o intalnire cu seful comisiei, Claudiu Manda, in cadrul careia, departe de presa, a stabilit detaliile privind procedura audierii.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este audiat, la ora transmiterii stirii, in Comisia de Control al SRI, dupa ce a acuzat, in mai multe iesiri publice, existenta unui stat paralel, al unui sistem care ghideaza din umbra si incearca sa acapareze toate institutiile statului. …

- Potrivit lui Claudiu Manda, audierile vor avea loc in:- 20 februarie- Calin Popescu Tariceanu- 27 februarie- George Maior - 6 martie- Florian Coldea- 13 martie- Traian BasescuPresedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a confirmat, sambara, ca…

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control al SRI, a anuntat marti datele la care vor fi audiati presedintele Senatului, fostul sef de stat, Traian Basescu, dar si fostii sefi ai Serviciului de Informatii, primul care va ajunge in fata parlamentarilor fiind Calin Popescu Tariceanu. Potrivit…

- Fostul director al Serviciului Roman de Informatii este asteptat in fata Comisiei parlamentare de control asupra activitatii SRI peste aproximativ trei saptamani. Mai exact, pe 27 februarie. George Maior a avut si vineri o discutie cu seful acestui for, iar la finele acestei intrevederi, senatorul Claudiu…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, va avea o discutie, vineri, la Parlament, cu ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, pentru a stabili modul in care acesta va fi invitat oficial pentru a fi audiat in comisie, in calitate de fost director al Serviciului…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anuntat ca vineri se va intalni cu ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, pentru a stabili modul in care acesta va fi invitat oficial pentru o audiere in cadrul comisiei, in calitatea lui de fost director al…