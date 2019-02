Stiri pe aceeasi tema

- Sefa Reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti, Angela Cristea, a atras atentia, vineri, in cadrul unui interviu acordat RFI, ca Bruxelles-ul are o serie de instrumente de interventie pentru a raspunde incalcarii principiilor statului de drept in Romania. „Vom folosi cu mare atentie instrumentele…

- „Comisia Europeana considera inacceptabile atacurile personale asupra ambasadorului nostru de incredere de la Bucuresti, Angela Cristea. Ne asteptam ca ambasadorul nostru la Bucuresti sa fie tratat cu acelasi respect cu care il tratam pe ambasadorul Romaniei la Bruxelles. Nu vom permite ca ambasadorul…

- Romania risca sa piarda circa 80 de milioane de euro din cauza unor corecții financiare aplicate de Comisia Europeana la fondurile europene din agricultura. Guvernul Dancila a contestat "amenzile", dar Comisia spune ca scrisoarea de la București a ajuns prea tarziu la Bruxelles, iar acum cazul se judeca…