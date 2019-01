Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Uniunii Europene au atras atentia marti seara asupra riscului unei iesiri dezordonate a Marii Britanii din blocul comunitar dupa ce Parlamentul de la Londra a respins acordul premierului Theresa May privind Brexit-ul, relateaza agentiile internationale de presa. 'Riscul unui Brexit…

- Uniunea Europeana se pregateste sa amane pe Brexitul pana cel putin in iulie, considerand ca premierul britanic Theresa May nu va obtine aprobarea parlamentului privind acordul negociat, scrie The Guardian. Bruxellesul consideră termenul limită de 29 martie ca nefiind plauzibil, având…

- Dezbaterile privind acest text vor fi reluate miercuri si joi in Camera Comunelor si ar putea sa se prelungeasca pana vineri. Adoptarea acordului este insa sub semnul intrebarii, atata timp cat continutul acestuia ii nemultumeste atat pe sustinatorii Brexitului, cat si pe eurofili. Theresa…

- Parlamentul britanic va vota daca aproba sau nu acordul dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana, pe tema Brexit, pana la data de 21 ianuarie, a informat marti purtatorul de cuvant al premierului Theresa May. Votul pe tema Brexit ar fi trebuit sa aiba loc pe 11 decembrie, insa premierul…

- Brexit. Lovitura pentru Marea Britanie. Partidul care o susține pe Theresa May în Parlamentul de la Londra a anunțat ca nu va vota acordul. Partidul nord-irlandez care sustine în Parlamentul de la Londra guvernul premierului Theresa May va vota împotriva acordului de divort…

- Premierul britanic Theresa May si Uniunea Europeana (UE) regizeaza un acord pe tema Brexit-ului care va condamna Marea Britanie la un statut de colonie, a declarat marti fostul ministru de externe al acestei tari, Boris Johnson, informeaza Reuters. "Nimeni nu este pacalit de acest teatru. O amanare…