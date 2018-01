Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Nastase a încurajat-o pe Simona Halep sa continue, asta dupa ce tenismena a fost învinsa în finala de la Australian Open de catre Caroline Wozniacki. "Simona nu are alta opțiune decât sa continue. Ce poate sa faca, sa se opreasca? E greu sa treci…

- Fostul tenisman Ilie Nastase a declarat, sambata, ca jucatoarea Simona Halep nu are alta optiune decat sa continue dupa ce a pierdut finala de la Australian Open in fata danezei Caroline Wozniacki, informeaza Agerpres.ro Simona nu are alta optiune decat sa continue. Ce poate sa faca, sa se opreasca…

- Fostul fotbalist Gheorghe Hagi i-a transmis, sâmbata, un mesaj de încurajare Simonei Halep, dupa înfrângerea din finala de la Australian Open, în care i-a transmis sa continue pentru ca în cele din urma va

- Ce a spus Stere Halep dupa a treia finala de Mare Șlem pierduta de Simona. Numarul unu mondial a fost invinsa, sambata, cu 7-6 (2), 3-6, 6-4, de daneza Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, la Melbourne, in finala turneului Australian Open. ”Ii mulțumesc Domnului Dumnezeu ca este sanatoasa. Meciuri și…

- Fostul fotbalist Gheorghe Hagi i-a transmis, sambata, un mesaj de incurajare Simonei Halep, dupa infrangerea din finala de la Australian Open, in care i-a transmis sa continue pentru ca in cele din urma va castiga un titlu de Grand Slam. "Atat de aproape. Nu inceta sa crezi, titlul de…

- Fostul tenisman Ilie Nastase a declarat, sambata, ca jucatoarea Simona Halep nu are alta optiune decat sa continue dupa ce a pierdut finala de la Australian Open in fata danezei Caroline Wozniacki. "Simona nu are alta optiune decat sa continue. Ce poate sa faca, sa se opreasca? E greu…

- Gheorghe Hagi i-a transmis, sambata, un mesaj de sustinere Simonei Halep, dupa cea de-a treia finala de Grand Slam pierduta, si s-a declarat convins ca, in viitorul apropiat, constanteanca va reusi sa cucereasca un turneu major.

- "Stiu ce inseamna sa pierzi la muchie, turnelee astea asa sunt facute. A jucat accidentata, a avut si niste crampe, s-a pierdut la o minge doua, trebuie sa mearga inainte. Meciul a fost foarte echilibrat, Acum sa se odihneasca si sa o ia de la capat. Numarul 1 a fost sase saptamani e de ajuns, acum…

- Gheorghe Hagi i-a transmis un mesaj pe Facebook Simonei Halep, dupa ce aceasta a pierdut finala Australian Open, cu Caroline Wozniacki, in care a spus ca nu trebuie sa inceteze sa creada, pentru ca "titlul de Grand Slam va veni".

- Stere Halep, tatal Simonei Halep, a declarat, sambata, dupa ce Simona Halep a pierdut finala la Australian Open, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6, cu Caroline Wozniacki, ca daca daneza a invins-o pe fiica sa, inseamna ca ”a meritat”.”Meciuri si turnee vor fi tot timpul anului. A avut noroc Wozniacki,…

- Simona Halep, liderul mondial, a fost învinsa, azi, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6, de daneza Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, în finala de la Australian Open. În urma succesului de la Melbourne, Wozniacki a întrecut-o pe românca în fruntea ierarhiei mondiale. Halep,…

- Simona Halep a pierdut finala turneului Australian Open, dupa un meci dur cu daneza Caroline Wozniacki. Tenismena romanca a pierdut și poziția de lider mondial al clasamentului WTA. Halep s-a aflat astazi la al treilea meci de Grand Slam in care a jucat cu titlul pe masa. Un singur lucru era cert inaintea…

- Simona Halep a pierdut și a treia finala de Grand Slam, 6-7(2), 6-3, 4-6 cu Caroline Wozniacki in ultimul act de la Australian Open. Stere Halep, tatal Simonei, a urmarit partida la Constanța și a izbucnit in plans dupa infrangerea in fața danezei. Tatal Simonei n-a rezistat sa iși vada fata invinsa…

- Caroline Wozniacki e in culmea fericirii, dupa ce a caștigat primul turneu de la Grand Slam din cariera. Daneza a invins-o pe Simona Halep, dupa o finala senzaționala."Am mari emoții, aștept de mult timp momentul acesta. Vreau sa le mulțumesc tuturor. Vreau sa va mulțumesc celor din tribuna.…

- Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. La capatul unui meci fantastic, plin de dramatism și emoție, Caroline Wozniacki s-a impus in finala Australian Open in fața Simonei Halep, scor 7-6, 3-6, 6-4, și a caștigat primul titlu de Grand Slam din cariera.

- Simona Halep, liderul mondial, a fost învinsa, azi, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6, de daneza Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, în finala de la Australian Open. În urma succesului de la Melbourne, Wozniacki a întrecut-o pe românca în fruntea ierarhiei mondiale. Halep,…

- Nici a treia oara nu a fost cu noroc pentru Simona Halep. In ciuda unui efort remarcabil si a unei reveniri superbe in setul decisiv, constanteanca de 26 de ani a fost invinsa in finala de la Australian Open. "Nu e usor sa vorbesc acum. Vreau sa o felicit pe Caroline, a jucat minunat pe toata…

- Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. Sambata, de la ora 10:30 (ora Romaniei), Arena ”Road Laver” de la Melbourne va gazdui finala perfecta a primului Grand Slam al sezonului. Primele doua jucatoare din clasamentul WTA, Simona Halep și Caroline Wozniacki, se intalnesc intr-un meci…

- Romanca Simona Halep lupta astazi cu Caroline Wozniacki in finala Australian Open 2018, pentru primul sau titlu de Grand Slam și pentru a ramane in continuare numarul 1 mondial in clasamentul WTA. Miza este mare și pentru daneza Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, care are șansa de a deveni noul numar…

- Tatal Simonei Halep urmarește finala de la Australian Open la o cafenea din Constanța. Stere Halep privește cu emoție fiecare lovitura a fiicei sale care se lupta pentru a caștiga primul Grand Slam din cariera și pentru a ramane numarul 1 WTA. Stere Halep s-a intalnit cu mai mulți apropiați pentru a…

- Primele doua jucatoare din clasamentul mondial de tenis, constanteana Simona Halep si daneza Caroline Wozniacki, se confrunta astazi, 27 ianuarie, in finala Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. In joc este atat trofeul de Mare Slem, pe care nici Halep, nici Wozniacki nu l a cucerit…

- Simona Haleo, locul 1 WTA, și Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, iși disputa finala Australian Open azi, de la ora 10:30. Partida poate fi urmarita livetext pe ȘTIRIPESURSE.RO. Caștigatoarea meciului va fi de luni numarul 1 WTA și va obține primul titlu de Grand Slam din cariera.Simona Halep se afla in…

- Fosta gimnasta Nadia Comaneci, care locuieste in SUA, va urmari finala Australian Open, dintre Simona Halep si Caroline Wozniacki, ea precizand, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca liderul WTA trebuie sa stie ca este incurajata si iubita de toti romanii."Fiecare meci al Simonei la acest Grand…

- Caroline Wozniacki ocupa locul 2 mondial in clasamentul feminin și poate deveni lider, daca se va impune in finala de la Melbourne, impotriva Simonei Halep, meci care va avea loc sambata, de la ora 10:30.Nascuta la Odense, pe 11 iulie 1990, Wozniacki a devenit jucatoare profesionista in iulie…

- Simona Halep e sustinuta din toate partile inaintea finalei cu Caroline Wozniacki. Ultimul mesaj de sustinere primit de liderul mondial vine din partea Nadiei Comaneci, care a spus ca se va trezi in toiul noptii, ea fiind in SUA, pentru a urmari ultimul act al Australian Open, conform sportivity.ro.…

- Simona Halep - Caroline Wozniacki se joaca, sambata, de la ora 10:30. Simona Halep, PRIMA OFERTA din partea unui sponsor de echipament. Poate incasa o SUMA URIASA "Fiecare meci al Simonei la acest Grand Slam a fost memorabil. Ma aștept la un meci greu, dar frumos. Sunt sigura ca Simona…

- Simona Halep (1 WTA) a primit un mesaj de susținere din partea Nadiei Comaneci, inaintea finalei cu Caroline Wozniacki de la Australian Open. "Fiecare meci al Simonei la acest Grand Slam a fost memorabil. Ma aștept la un meci greu, dar totodata frumos. Sunt sigura ca Simona va da tot ce are mai bun…

- Kristina Mladenovic și Timea Babos au caștigat Australian Open la dublu. Perechea francezo-maghiara a cucerit primul trofeu de Grand Slam, dupa ce a invins in finala cuplul din Rusia Ekaterina Makarova – Elena Vesnina, 6-4, 6-3. Campioanele au primit un cec de 700.000 de dolari australieni (454.525 de…

- Managerul Campioanei Romaniei la fotbal, Gheorghe Hagi a postat un mesaj pe contul sau de Facebook in care o felicita pe Simona Halep pentru accederea inultimul act al competitiei de la Melbourne. "Campioana noastra e intr o noua finala de Grand Slam si merita sa castige trofeul. Mult succes, Simona…

- Ilie Nastase a vorbit despre performanța fantastica a Simonei Halep de a ajunge in finala de la Australian Open, dupa ce a invins-o in penultimul act pe Angelique Kerber, scor 6-3, 4-6, 9-7. "A fost meciul carierei Simonei, mai ales ca adversara ei nu a fost precum Osaka sau Davis. Nu uitați ca Angelique…

- Campioana noastra e intr-o noua finala de Grand Slam si merita sa castige trofeul, a scris managerul FC Viitorul, Gheorghe Hagi, pe Facebook, dupa victoria constantencei in fata lui Angelique Kerber.

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in finala de la Australian Open. A invins-o pe Angelique Kerber, locul 16 WTA, scor 6-3, 4-6, 9-7, și va juca sambata dimineața, de la ora 10:00, in direct pe GSP.RO și in transmisiune directa pe Eurosport, cu daneza Caroline Wozniacki (2 WTA). La conferința…

- Simona Halep s-a calificat astazi in cea de-a treia finala de Grand Slam a carierei. Romanca a invins-o in semifinalele de la Australian Open pe Angelique Kerber, scor 6-3, 4-6, 9-7, dupa un meci de-a dreptul dramatic si epuizant. In finala, Halep se va duela cu daneza Caroline Wozniacki, care a trecut…

- Fostul tenismen Ilie Nastase a declarat, joi dimineata, la DigiSport, ca Simona Halep a reusit meciul carierei cu Angelique Kerber, care i-a adus calificarea in finala la Australian Open. „A fost o partida foarte buna, cred ca a facut meciul carierei ei. Dupa cum a inceput meciul nu…

- Simona Halep, liderul mondial, s-a calificat, joi, in finala turneului de la Australian Open, dupa ce a invins-o, scor 6-3, 4-6, 9-7, pe germanca Angelique Kerber, locul 16 mondial si cap de serie numarul 21. In ultimul act al competitiei, o va intalni pe Caroline Wozniacki, numarul doi mondial, potrivit…

- Simona Halep s-a calificat în finala primului Grand Slam din an, Australian Open, dupa un meci dur împotriva jucatoarei germane Angelique Kerber.Halep și-a învins adversara în trei seturi, cu scorul 6-3, 4-6, 9-7, într-o partida care a durat doua ore…