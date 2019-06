Reactii din partea premierului in situatia din Valea Uzului: Viorica Dancila solicita ferm respectarea simbolurilor statale ale Romaniei si normele de ordine publica

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila solicita ferm respectarea simbolurilor statale ale Romaniei si normele de ordine publica si face apel la responsabilitate in ceea ce priveste actiunile si declaratiile politice referitoare la situatia din Valea Uzului, informeaza

- Premierul Viorica Dancila solicita ferm respectarea simbolurilor statale ale Romaniei si normele de ordine publica si face apel la responsabilitate in ceea ce priveste actiunile si declaratiile politice referitoare la situatia din Valea Uzului, informeaza sambata Guvernul. "Am urmarit cu mare atentie…

- Prim ministrul Viorica Dancila a avut astazi, 31 mai 2019, o audienta privata cu Sanctitatea Sa Papa Francisc, aflat intr o vizita de stat si o calatorie apostolica in Romania, informeaza Biroul de Presa al Guvernului Romaniei. Seful Executivului a multumit Sanctitatii Sale pentru atentia generoasa…

- Premierul Viorica Dancila face apel la decenta in promovarea mesajelor in spatiul public si la respectarea valorilor si simbolurilor traditionale, definitorii pentru identitatea nationala. Prim-ministrul subliniaza ca denigrarea simbolurilor nationale si asocierea lor intr-o maniera defaimatoare, precum…

- Premierul Viorica Dancila a laudat, miercuri, doi miniștri in debutul ședinței de Guvern, fiind pentru prima oara cand prim-ministrul iți felicita colegii din Executiv in acest format, de fața cu presa. De asemenea, Dancila i-a dat teme ministrului Finanțelor. Noua atitudine a premierului vine in…

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a participat astazi, la Varsovia, la reuniunea sefilor de Guvern ai statelor din Europa Centrala si de Est care au aderat la Uniunea Europeana dupa 2004.Potrivit unui comunicat transmis de Biroul de Presa al Guvernului Romaniei, la Conferinta au fost prezenti,…

- In cadrul vizitei pe care o efectueaza in SUA, prim Ministrul Romaniei Viorica Dancila a avut astazi o intrevedere cu vice presedintele SUA, Mike Pence, in marja reuniunii AIPAC ce are loc la Washington, informeaza Biroul de Presa al Guvernului Romaniei. Discutiile s au desfasurat intr o atmosfera deschisa…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit luni cu vice-președintele SUA, Mike Pence, in marja reuniunii AIPAC ce are loc la Washington. "Vicepreședintele SUA a mulțumit premierului Viorica Dancila pentru poziția exprimata in legatura cu intenția de mutare a ambasadei Romaniei la Ierusalim și…