- Premierul britanic Theresa May a declarat joi ca intenționeaza sa discute cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, in cadrul summitului G20, despre situația din Yemen și asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Intenționez…

- Intrebat despre consecintele asasinarii jurnalistului Khashoggi, presedintele francez a raspuns: "voi avea ocazia fara indoiala sa discut cu printul mostenitor in marja summitului, dar si intre europeni maine dimineata, pentru ca doresc sa organizez o reuniune de 'coordonare' a europenilor inaintea…

- O organizatie pentru drepturile omului a cerut Argentinei sa utilizeze o lege din constitutia sa privind crimele de razboi pentru a investiga rolul printului saudit Mohammed bin Salman in posibilele crime impotriva umanitatii din Yemen si uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza Reuters.

- Regele Salman al Arabiei Saudite a avut joi o convorbire cu presedintele rus Vladimir Putin in cadrul careia l-a informat pe acesta in legatura cu investigatia in cazul uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, potrivit agentiei de presa saudite SPA, relateaza Reuters, citata

- Sir John Sawers, fostul sef al MI6, serviciile secrete britanice, a declarat ca dovezile sugereaza ca printul Mohammed bin Salman este responsabil de moartea jurnalistului Jamal Khashoggi si ca teoria conform careia persoane din armata saudita sunt responsabile este „o fictiune flagranta“, scrie The…

- Temele abordate in emisiune au vizat o paleta larga de probleme – de la denuclearizarea Coreei de Nord și pana la scandalul recent legat de dispariția jurnaistului saudit al The Washington Post, Jamal Khashoggi , despre care se crede ca ar fi fost ucis cu bestialitate in cladirea consulatului Arabiei…

- Staruri ale scenei muzicale, intre care Ed Sheeran, Sting, Damon Albarn si alti cativa zeci de muzicieni inclusiv din afara Regatului Unit, i-au trimis o scrisoare deschisa prim-ministrului Theresa May, exprimandu-si ingrijorarea fata de consecintele iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza…