Reacţii ale partidelor la pactul politic propus de președintele Iohannis Reactii ale partidelor la pactul politic propus de președintele Iohannis PNL a anuntat ca va semna pactul politic pentru o Românie europeana si va milita ca acest acord sa fie pus în practica. Ludovic Orban, presedintele PNL: Sustinem total toate ideile din acest pact si toate solutiile pe care le propune presedintele României pentru a transpune în fapt vointa exprimata de cetatenii români. Facem apel catre toate fortele politice din România sa sutina acest pact, iar catre unii, care pâna astazi au fost agresorii independentei justitiei… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

