Reacție VIRULENTĂ după modificările făcute de Guvern la Codul administrativ: 'Un glonț politic în tâmpla statului român' Liderul deputaților PMP, Marius Pașcan, ales in județul Mureș, critica in termeni duri modificarile facute de Guvern la Codul administrativ. In ședința de miercuri, Executivul a adoptat o prevedere care da posibilitatea folosirii limbii minoritaților naționale și in localitațile in care ponderea acestora este mai mica de 20%. Un expert criminolog face LUMINA in cazul criminalului de la Faget: 'Nu mai avem de-a face cu un comportament care nu are logica' „Un glonț politic in tampla statului roman... Și cand te gandești ca UDMR complota și trudea de zeci de ani sa elimine… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a adoptat, miercuri, modificari la OUG privind Codul administrativ. Astfel, autoritațile locale pot decide, prin hotarari de consiliu, utilizarea limbii minoritaților in unitațile administrativ teritoriale și in cazul in care nu este atinsa ponderea de peste 20% de reprezentare. Codul administrativ…

- Partidul Miscarea Populara ii solicita premierului Viorica Dancila sa nu modifice din nou, in Guvern, Codul administrativ, in conformitate cu cererile UDMR, "care ar transforma, practic, maghiara in a doua limba oficiala a Romaniei, pentru ca, oricat de fragila ar fi majoritatea parlamentara PSD - ALDE…

- "Este vorba de doua observatii venite de la Consiliul Legislativ pe care trebuie sa le introducem in acest proiect", au spus sursele citate de Agerpres. Codul administrativ a fost adoptat saptamana trecuta de Guvern, dar pana acum nu a fost publicat in Monitorul Oficial. Presedintele…

- Guvernul Dancila a adoptat Codul administrativ prin OUG. „€Adoptam astazi noul Cod administrativ, un proiect important pentru modernizarea administrației publice, rezultat al unei ample consultari cu reprezentanții structurilor asociative. Prin acest act normativ cream un cadru unitar și punem intr-o…

- Liderul deputaților PMP Mariuș Pașcan a afirmat ca noul Cod administrativ, adoptat de Guvern prin ordonanța de urgența nu face decat sa transforme Romania „in moșia PSD” și „feuda baronilor locali”. El mai spune ca Viorica Dancila este varianta feminila a lui Liviu Dragnea.„Adoptarea Codului…

- Uniunea Salvati Romania considera ca adoptarea de catre Guvern a Codului administrativ va contribui si mai mult la baronizarea administratiei la nivel local si la deteriorarea actului administrativ, se arata intr-un comunicat transmis marti AGERPRES. "Situatia este cu atat mai grava cu…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a comentat situația din Bacau, unde crucile eroilor romani din Valea Uzului au fost invelite in saci de gunoi.„Acolo toate instituțiile trebuie sa lamureasca...Sa nu sarim așa, e foarte ușor sa punem gaz pe foc și eu niciodata n-am facut asta. Instituțiile statului…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, anunta ca sambata i-a fost refuzat accesul in Ucraina, fara nicio explicatie clara si ca l-a informat ministrul roman de Externe despre aceasta situatie, urmand sa solicite explicatii Ambasadei Ucr...