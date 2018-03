Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Alba Iulia l-au retinut pe un tanar ce si-ar fi agresat parintii si ar fi distrus bunuri din locuinta acestora. Este cercetat pentru violenta in familie si distrugere si va fi prezentat in fata magistratilor, pentru dispunerea masurilor legale. La data de 26 martie a.c., Politia Municipiului…

- Turcul Arda Turan a urlat la ziariștii ce doreau sa afle detalii de la nunta sa cu modelul Aslihan Dogan. Arda Turan nu-i inghite deloc pe ziariștii turci, mai ales cand sunt interesați de viața lui privata. Mijlocașul de 31 de ani, imprumutat la Bașakșehir, s-a și batut cu unul dintre ei pe aeroport,…

- Un brasovean in varsta de 33 de ani a fost retinut de politistii Sectiei 2 Politie Brasov, dupa ce si-a batut si amenintat partenera de viata. „Acesta, la data de 12 martie a.c., in jurul orei 21.00, in timp ce se afla la domiciliul sau de pe strada Mica, din municipiul Brasov, pe fondul unei discutii…

- Vremurile in care mijlocasul aradean Bogdan Mara a incercat printr-un divort fulgerator sa-și schimbe coechipiera de viata, dupa 14 ani de mariaj și gemenii superbi pe care ii au, sunt istorie. Iar acum, fostul fotbalist e un tata și soț model.

- Propaganda rusa speculeaza orice greseala survenita pe axa Bucuresti – Chisinau pentru a produce neincrederea partenerilor europeni in actiunile Romaniei fata de Republica Moldova, a declarat, intr-un interviu pentru Jurnalistii.

- Desi Daminuta si Iasmina sustin sus si tare ca nu au nicio problema si ca se iubesc ca-n prima zi, se pare ca lucrurile nu stau chiar asa! Mesajele blondinei ridica din nou multe semne de intrebare.

- Nina Iliescu, soția fostului președinte Ion Iliescu, a acordat un interviu din greseala. Bogdan Miu și Catalin Striblea, realizatorii matinalului Digi FM, au vrut sa verifice o știre care a tot circulat pe internet. Totul a pornit de la o femeie din Maramureș care s-a plans ca i-a fost repartizat un…

- Reacție surprinzatoare a jurnalistului Cristian Tudor Popescu. Comentand faptul ca PSD a respins chemarea lui Liviu Dragnea la audierile din comisia de control al SRI, CTP ii da dreptate lui Codrin Ștefanescu, care a cerut explicații din partea liderului PSD. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin…

- Intr-o analiza succinta a mediului economic, jurnaliștii de la Bloomberg agumenteaza ca Romania și-a ales cel mai prost moment pentru a se concentra asupra unei schimbari controversate a sistemului juridic, in loc sa se concentreze pe economie. In ciuda progreselor inregistrate in domeniul economic,…

- Protestul lansat de jurnalistii timisoreni, in premiera nationala dupa 1989 fata de un primar, a ajuns in atentia conducerii centrale a PNL, iar un vicepremier al partidului a avut o ieșire publica dura. Dupa ce vineri reprezentantii a patru publicatii locale au parasit conferinta de presa a primarului…

- Misha este adepta schimbarilor radicale de look, iar recent a trecut pe la salonul de infrumusețare, acolo unde și-a tuns parul scurt. Soția lui Connect-R a pastrat numai nuanța parului. Misha și-a taiat parul și a optat pentru o tunsoare scurta. Nu este prima data cand blondina apare așa, iar oamenii…

- "Romania europeana nu poate exista fara respectarea drepturilor și libertaților cetațenilor. Cei care comit abuzuri sunt marii adversari ai Romaniei. Am urmarit cu multa atenție reacțiile care au urmat vizitei in Romania a prim-vicepreședintelui CE, Frans Timmermans. Au fost doua tipuri de…

- Soția lui Ionuț de la Exatlon a fost amenințata cu moartea de o fata care s-a indragostit de soțul ei. Mesajul de amenințare nu a speriat-o pe soția „Jaguarului”, care i-a dat o replica pe masura celei care a amenințat-o. „Penibilul a atins cote maxime. Daca pana acum am primit mesaje de susținere foarte…

- Un roman care locuiește in Arizona a fost arestat, dupa ce a amenințat, pe rețeaua de socializare, ca va omori enoriașii dintr-o biserica penticostala. Autoritațile l-au prins pe romanul care era hotarat sa-și duca planul in aplicare. In mașina luia fost gasita o arma. Ismaiel Damian, in varsta de…

- Un barbat in varsta de 49 de ani a fost retinut de politistii Sectiei 2 Brasov, vineri seara, dupa ce si-a batut si amenintat sotia, chiar sub ochii fiului lor, in varsta de 10 ani. Potrivit polițiștilor, vineri, in jurul orei 20.40, in timp ce se afla la domiciliul sau din municipiul Brașov, str. Calea…

- Ministrul Justiției a cerut revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Jurnalistii straini sunt ingrijorați de situația din Romania și cred ca decizia lui Tudorel Toader a fost luata la cererea politicienilor vizati de anchete DNA.

- AFP titreaza: „Guvernul roman vrea capul sefei Directiei Nationale Anticoruptie”. Jurnalistii francezi noteaza ca "De la revenirea la putere in decembrie 2016, social-democratii - din randurile carora mai multi alesi sunt vizati de proceduri in justitie - au incercat sa dilueze legislatia anticoruptie,…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a apreciat sambata ca "scandaloase" afirmatiile omologului sau polonez, Mateusz Morawiecki, despre "autori evrei" ai Holocaustului, relateaza AFP.Mateusz Morawiecki a aparat recenta lege controversata destinata sa ii pedepseasca pe cei care stabilesc…

- Scandal într-o familie din satul Baxani, raionul Soroca. Stapânul casei si-a batut sotia si a amenintat-o ca va ucide bebelusul lor de doar doua saptamâni. S-a întâmplat în noaptea de duminica spre luni. Femeia în vârsta de 24 de ani a reusit sa fuga…

- Sotia lui Bebe Cotimanis, Florina Marcuta, a oferit primele declaratii cu privire la subiectul momentului: infidelitatea sotului ei. Actorul a fost vazut zilele trecute in compania colegei lui de scena, Iulia Dragomir. Cei doi erau in tandreturi in fata unei manastiri, iar apropiatii lui Cotimanis spun…

- Un barbat de 40 de ani, din comuna Arcani, a fost reținut pentru 24 de ore, sub acuzațiile de violența in familie și ultraj judiciar, dupa ce și-ar fi agresat soția și fiica de 12 ani. Minora are nevoie de pana la patru zile de ingrijiri medicale, potrivit certificatului medico-legal.…

- La data de 07 februarie a.c., politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Targu Jiu s-au sesizat cu privire la faptul ca in urma cu o zi, in timpul conflictului dintre un barbat de 40 de ani și soția sa, de 37 ani, din comuna Arcani, acesta ar fi exercitat acte de violența și asupra fiicei sale,…

- Cantarețul Kamara a intrat in direct prin telefon la o emisiune de la Kanal D, unde a atacat-o dur pe soția sa, Oana, cu care este in divorț. In luna ianuarie, despre Kamara și soția sa, Oana, s-a aflat ca sunt in pragul divorțului , mariajul lor fiind pe butuci. kamara și Oana au un fiu, Leon, care…

- Recent, Bebe Cotimanis a fost surprins in compania Iuliei Dragomir, colega de platou, cea care s-a dovedit a fi amanta starului Pro Tv. Sotia lui Bebe Cotimanis a avut o reactie neasteptata cu privire la cele intamplate.

- Sotia lui Bebe Cotimanis, Florina Marcuta, a fost abordata cu privire la subiectul momentului: infidelitatea sotului ei. Actorul a fost vazut zilele trecute in compania colegei lui de scena, Iulia Dragomir. Cei doi erau in tandreturi in fata unei manastiri, iar apropiatii lui Cotimanis spun ca intre…

- Romania continua sa starneasca interes in ochii presei straine. Jurnaliștii au mers in județul Teleorman sa vada cu ochii lor insula Belina și au stat de vorba cu oamenii locului despre Liviu Dragnea.

- Tribunalul Bucuresti a decis luni arestarea preventiva pentru 30 de zile a lui Dragos Birligea, soferul care si-a amenintat sotia cu moartea, provocand intentionat sambata un accident rutier...

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi au dispus, vineri, trimiterea in judecata sub control judiciar a lui Petronel Ignat, in varsta de 41 de ani, acuzat de lovire, violare de domiciliu si nerespectarea hotararilor judecatoresti, respectiv a unui ordin de protectie, de opt…

- Dupa ce tanara din Brașov, in varsta de 24 de ani, care are o relație cu Kamara a aparut la TV și a povestit cu lux de amanunte povestea lor, soția acestuia, Oana, a reacționat, insa intr-un mod foarte discret. Oana și Kamara, in varsta de 41 de ani, sunt casatoriți de cinci ani și au impreuna un baiețel,…

- Bruno Simao, fost fotbalist la Dinamo, este in stare grava. Sportivul a fost victima unui grav accident de circulatie si se afla in coma indusa. In acest moment, fundasul portughez se afla internat la spitalul Santa Maria. A

- Inainte de sedinta cruciala a PSD, ministrii din fostul Guvern Tudose au fost "luati la rost" de jurnalisti de cum au calcat treptele sediului social-democratilor. Jurnalistii au primit raspunsuri care mai de care cand i-au intrebat daca numele lor se vor regasi si in viitorul Guvern.Citeste…

- Soția lui Razvan Fodor, a facut dezvaluiri despre acesta, explicand cum se comporta in rolul de tatic. Razvan Fodor, care este cunoscut și din postura de prezentator al emisiunii „Masterchef”, de la Pro TV , este casatorit cu irina, care este reporter de televiziune. Razvan Fodor și Irina au impreuna…

- Fundașul central al lui Manchester United, Chris Smalling, ar putea ajunge la Arsenal. Potrivit publicației britanice Gambling Time, Smalling este dorit de antrenorul "tunarilor", Arsene Wenger, care vrea neaparat sa intareasca in aceasta iarna defensiva londonezilor. ...

- Escrocherie cu “mortul” viu la Vaslui, acolo unde un barbat a strans bani de la vecini sub prtextul ca nu are bani sa iși inmor,anteze soția. Mai multe persoane din Vaslui au fost, zilele trecute, victimele unei escrocherii. Un barbat de etnie roma le-a batut la ușa, dandu-se drept un vecin de la o…

- Oana Lis a povestit ca a trait o experienta traumatizanta, fiind agresata intr-un autobuz. Sotia fostului primar al Capitalei a povestit ca un barbat i-a bagat mana pe sub fusta, a atins-o in locurile intime, moment in care a inceput sa tipe. Intr-un final, agresorul a primit o palma din partea blondinei.…

- Narcis Raducan (43 de ani) este unul dintre cei mai cunoscuti oameni din fotbalul romanesc. Fost jucator la Steaua si la Rapid, acesta a facut cariera si din postura de conducator de club. In viata privata, fostul mijlocas este un barbat implinit. El este casatorit si are trei copii minunati.

- Polițiștii zilei de sambata, 6 ianuarie, sunt agenții de poliție Rareș Samoila și Mirel Cazac, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj-Poliția municipiului Cluj-Napoca. Sambata, in jurul orei 09.30, un barbat anunta, prin apel de urgenta 112, ca isi va omori sotia. Politistii s-au deplasat…

- Dana si Ionel Ganea nu mai divorteaza. Desi mariajul lor parea sa nu mai aiba nicio sansa, cei doi s-au impacat, iar fostul fotbalist va ajunge in zilele urmatoare in America, unde familia intregita va petrece un concediu de vis. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate,…

- Un barbat de 61 de ani a amenintat ca isi arunca in aer apartamentul pentru a-si ucide sotia, informeaza romaniatv.net. In cele din urma, barbatul a fost imobilizat de catre doi politisti si un pompier care au spart usa apartamentului. In interior acestia au gasit o femeie imobilizata la pat si toate…

- Echipajele de prim ajutor s-au confruntat cu situatii de tot felul in noaptea dintre ani, pompierii demarand cautarile in cazul unui barbat a carui disparitie a anuntat-o sotia, in timp ce medicul Serviciului de Ambulanta a constatat decesul in cazul unui tanar care si-a pus capat zilelor.

- "A ramas sa se uite la electronice, ca lui ii placeau electronicele. Eu m-am dus sa ma uit de paste, l-am lasat ca ma plictisisem cat a stat acolo. Si l-am sunat si nu mi-a raspuns si-am zis ca are telefonul pe silentios. Si m-am dus dupa el si el era deja jos, cazut. Cazuse un palet de la etajul…