Reacție violentă a unei pasagere care a pierdut zborul cu avionul | VIDEO Reacție extrem de violenta a unei pasagere care a pierdut zborul pe un aeroport. Inregistrarea cu momentul de furie al pasagerei respective a fost publicat pe rețelele de socializare. incidentul a avut loc pe aeroportul Jose Maria Cordova, din Rionegro. Enervata la culme ca a pierdut zborul, femeia s-a razbunat pe un angajat al companiei Viva Air. Nu doar ca a folosit cuvinte injurioase, ci a stricat și computerele aflate la biroul companiei, pe care le-a luat și le-a aruncat. Potrivit comandantului de poliție Giovanny Buitrago, femeia se afla sub influența alcoolului. Compania Viva Air a explicat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

