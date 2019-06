Stiri pe aceeasi tema

- „Cernobil”, cel mai popular serial din lume, care a devansat ”Breaking Bad” și ”Game of Thrones” nu va avea un al doilea sezon. Informația a fost oferita de chiar de Craig Mazin, creatorul creatorul, scenaristul și producatorul executiv al mini-serialului, pe pagina sa de Twitter.

- Serialul Chernobyl de pe HBO este noua senzație pe internet. E un fel de Game of Thrones in creștere, sau ceva așa. Deși serialul a fost extrem de bine pregatit, nici macar un detaliu n-a fost lasat la voia intamplarii. Titlurile episoadelor de aproximativ o ora fiecare au fost și ele extrem de atent…

- Cel de-al 73-lea episod - care a fost totodata ultimul - al serialului "Game of Thrones", difuzat duminica seara in Statele Unite, a doborat recordul de audienta al postului HBO, care a difuzat aceasta productie incepand din 2011, dupa ce 19,3 milioane de telespectatori americani au vizionat finalul…

- Fanii serialului "Game of Thrones" au trait intens si cu multa pasiune - strigate de bucurie, lacrimi, scene de isterie si aplauze - pana in ultima secunda a episodului final din aceasta productie TV, care s-a incheiat duminica seara in America de Nord si care a cumulat record dupa record pe parcursul…

- „Game of Thrones“ este unul dintre cele mai bune seriale, asa ca pare aproape imposibil sa gasesti un episod cu un rating mic, insa aceasta performanta negativa a fost atinsa odata cu premiera episodului 3 din sezonul 8, intitulat „The Long Night“, care a fost cotat de fani drept al doilea cel mai slab…

- Sezonul final, al optulea, al serialului "Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones" a debutat cu o surpriza pentru fani, un generic nou-nouț, dupa 67 de episoade, arata BuzzFeed, scrie Mediafax.Dupa opt ani in care fiecare episod al serialului "Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones" a fost deschis…

- Mai sunt doar cateva ore pana la cel mai important eveniment de televiziune al anului, lansarea sezonului 8 al serialului-fenomen „Game of Thrones”, produs de HBO. Netflix trateaza cu umor premiera serialului produs de platforma cu care se afla in concurența. Cu doar cateva ore inainte de premiera ultimului…

- Emilia Clarke, actrița care o interpreteaza pe Daenerys Targaryen in serialul "Game of Thrones", și-a ingrijorat teribil fanii cand a postat pe Instagram mai multe fotografii in care apare pe patul de spital.