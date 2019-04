Partidul Social Democrat a transmis joi un comunicat de presa, ca reacție la anunțarea de catre președintele Iohannis a temelor pentru referendum, in care precizeaza ca nu se opune consultarii populare, dar nu va accepta reducerea sau desființarea salariului minim pe economie. Klaus Iohannis nu a abordat insa problema salariului minim in declarația de presa de la Cotroceni,. singura tema fiind refrendumul pe justiție din 26 mai. ”PSD nu se va opune in niciun fel organizarii referendumului propus de Iohannis, dar nu va accepta niciodata reducerea sau desființarea salariului minim pe economie…