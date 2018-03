Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul om de radio și televiziune Andrei Gheorghe s-a stins din viața subit, la varsta de 56 de ani, din cauza unui stop cardiorespirator pe care l-ar fi suferit cu 12 ore inainte de a fi gasit. La scurt timp dupa aflarea veștii teribile au aparut numeroase reacții.

- Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani. A fost un prezentator și realizator de emisiuni radio și televiziune din Romania, realizator de filme documentare, de scurt și lung metraj. Din primele cercetari se pare ca Andrei Gheorghe a suferit un stop cardiorespirator. Decesul a survenit in dimineata…

- Andrei Gheorghe a murit. Celebrul om de radio și televiziune s-ar fi stins in urma unui stop cardio-respirator. "Nu am fost niciodata amic cu Andrei Gheorghe. Nu vreau sa comentez in niciun fel acest...

- Andrei Gheorghe a murit, luni seara, in urma unui stop cardio-respirator. Jurnalistul avea 56 de ani. Potrivit surselor judiciare, decesul lui Andrei Gheorghe ar fi avut loc in urma cu aproximativ 12 ore, in urma unui stop cardio-respirator. ”In jurul orei 22.15, polițiștii IPJ Ilfov au fost sesizați,…

- Aseara, cunoscutul om de radio si televiziune Andrei Gheorghe a murit.Nu vom reveni cu date din CV ul lui. Vom aminti, aici, doar ultima lui postare pe blogul personal, intitulata, Nu inteleg.Postarea, pe care o prezentam integral, mai jos, nu este datata."Un vint de nebunie imi suiera prin cap. Oameni…

- Vestea ca Andrei Gheorghe a murit a socat pe toata lumea. Cunoscutul om de televiziune si radio fost surprins de paparazzii spynews.ro in luna decembrie a anului trecut, in timp ce se afla la cumparaturi. Imbracat sport, Andrei Gheorghe a luat la bani marunti fiecare raion in parte din respectivul magazin.…

- Andrei Gheorghe a murit // Cunoscutul jurnalist Andrei Gheorghe a murit luni, 19 martie 2018. Avea 56 de ani. În noaptea de luni spre marti, a fost data publicitatii cauza decesului fostului jurnalist.

- Fara cuvinte! Ce mesaj impresionant i-a trimis unui prieten pe Facebook. Andrei Gheorghe și-a trait cei 56 de ani dupa propriile reguli și valori. Și, deși mulți l-au criticat dur in fața, in secret, il apreciau. Totuși a avut prieteni care i-au fost alaturi la bine, dar mai ales la greu, iar in aceasta…

- Omul de radio si de televiziune Andrei Gheorghe a murit luni seara. El a avea 56 de ani. Mircea Badea, una dintre vedetele care nu au avut o parere deloc buna despre Andrei Gheroghe, a avut o replica șocanta, luni seara, la Antena 3, cand Mihai Gadea i-a spus ca fostul lor coleg a incetat din viața.”Nu…

- Prezentatorul și realizatorul de emisiuni radio Andrei Gheorghe a murit. El a fost gasit in aceasta seara fara viața in casa lui. Polițiștii din județul Ilfov au confirmat vestea trista. Știre in curs de actualizare. The post A murit Andrei Gheorghe. Cum a fost descoperit cunoscutul realizator de emisiuni…

- Un barbat de 84 de ani se plangea ca iși pierdea foarte des echilibrul și s-a dus la doctor pentru a afla care e problema. Medicii din Irlanda de Nord au facut o descoperire care i-a lasat fara...

- O pacienta diagnosticata cu gripa de tip B in varsta de 78 de ani a decedat prin stop cardio-respirator la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia in data de 11 martie 2018. Pacienta, care locuia in comuna Pianu, județul Alba, a fost internata la secția de contagioase a spitalului, in 26 februarie,…

- Israela Vodovoz, 70 de ani, afacerista de origine israeliana, a fost gasita, vineri, decedata în baie, legistii stabilind ca murise în urma cu patru zile. Suferea de astm si avea probleme cu picioarele.

- Accident rutier grav in nordul Turciei. 13 oameni au murit, iar 20 au fost raniti dupa ce autocarul in care se aflau s-a ciocnit violent de un camion parcat pe marginea drumului. Medicii sustin ca mai multe dintre victime au fost internate in stare grava.

- La numai 70 de ani, singura și bolnava, Israela, fosta balerina și femeie de afaceri, a trecut in neființa. In urma ei, au ramas mulți prieteni care au iubit-o, multe regrete și o avere colosala. Deși erau divorțați, Liviu, fostul soț, aflat in Spania, a reacționat la aflarea veștii triste.

- Tragedia a avut loc in sudul Rwandei, dupa ce un lacas de cult apartinand Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea a fost lovit de fulger. Primarul districtului Nyaruguru, Habitegeko Francois, a declarat ca 14 persoane au murit pe loc: "Alte 140 de persoane au fost ranite si trimise de urgenta…

- Bombardamentele continua in regiunea siriana Ghouta de Est, in pofida armistițiului de 30 de zile impus de ONU.Cel puțin 100 de oameni au murit acolo in ultimele 48 de ore, potrivit purtatorului de cuvant al secretarului general al Organizației Națiunilor Unite, Stephan Dujarric.

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza ca au fost confirmate alte doua decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat de 61 de ani si de o femeie de 58 de ani. De la inceputul sezonului sunt raportate 73 de decese. Potrivit INSP, este vorba despre un barbat in varsta…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza conditiilor meteorologice severe in Europa a crescut la 60, potrivit BBC, care precizeaza ca in Romania au murit doua persoane, iar in Polonia au fost 23 de victime, scrie News.ro.

- „Medicii imi spun ca nu ar putea face ce fac eu! La Colectiv s-a pus un mare accent pe rolul nostru”, povestește o tanara asistent social din Timișoara. Adriana Simu, nominalizata la Gala Excelenței, are 31 de ani și a plecat din Targu Jiu sa-și indeplineasca visul in capitala Banatului. De doi ani…

- Fostul selectioner al României, cunoscut drept un fan al Stelei, dar al echipei nou-înfiintata de Armata, a surprins pe toata lumea când a deplâns situatia lui Dinamo, club care n-a prins play-off-ul.

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anuntat, luni, ca alte trei persoane si-au pierdut viata din cauza virusului gripal, fiind vorba despre doi barbati de 75 si 79 de ani si o femeie de 49 de ani, nevaccinati, care aveau si alte probleme de sanatate. Numarul total a ajuns la 57, ...

- Potrivit reprezentantilor Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta, cei doi pacienti raniti grav in accidentul de miercuri seara sunt in continuare in stare grava, dar stabila."Medicii din cadrul SCJU fac tot ce este posibil pentru a le salva viata. Atat barbatul de 35 ani, cat si femeia au fost…

- Cel putin 35 de persoane au murit miercuri in Peru dupa ce autocarul in care se aflau a cazut intr-o prapastie adanca de circa 80 de metri, pe o sosea de pe Coasta Pacificului, a anuntat politia, potrivit France Presse.Bilantul de pana acum al accidentului de autocar este de 35 de morti si…

- Un nou carnagiu in Siria. Cel puțin 98 de oameni au fost ucisi, iar sute au fost raniți in urma bombardamentelor unui fief rebel din capitala Damasc de forțele guvernamentale. Salvatorii, ajutați de Caștile Albe, continua cautarilor celor disparuți sub daramaturi.

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 35, a informat luni Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Mihai Traistariu s-a aratat dezamagit de doua dintre colegele sale de breasla, cantarețele Luminița Anghel și Paula Seling. Mihai Traistariu s-a inscris și anul acesta la competiția Eurovision . Artistul a participat și la Eurovision 2017, atunci cand din juriu au facut parte, printre alți specialiști,…

- Tragedie intr-o familie din Buzau! Un tanar in varsta de 22 de ani, implicat intr-un accident grav in urma cu cateva saptamani, s-a stins din viata pe un pat de spital. In ajutorul lui venise inclusiv Betty Salam. David a pierdut lupta! Dupa accidentul grav de pe DN2B produs in luna ianuarie, oamenii…

- O scoala din Florida a avut parte de ucideri in masa din partea unui baiat care invata acolo, dupa ce a aprins focuri de arma in institutie. Cel putin 17 elevi au murit, iar peste alti 50 au fost raniti de tanarul teribilist.

- Accident CUMPLIT. Doliu in lumea fotbalului! Vedeta de doar 26 de ani a murit FUGERATOR in urma impactului, medicii nu l-au putut salva Doliu in lumea fotbalului! Un jucator de top a murit subit, la doar 26 de ani! Clubul la care juca pare blestemat, a pierdut mai multi fotbalisti in conditii similare…

- Inca patru oameni au fost rapusi de gripa in ultimele 24 de ore. In total sunt 26 de decese inregistrate deja in acest sezon, iar virusul se raspandeste mai repede decat se asteptau medicii. Ministrul Sanatatii spune insa ca nu e cazul sa declare epidemie de gripa la nivel national.

- Carmen Alina Borota, una dintre cele mai apreciate cosmeticiene, a murit in brațele soțului, la 42 de ani. Femeia, care a facut infarct, era mama unei studente la Medicina și a unei fetițe in varsta de 6 ani. Iubita și cunoscuta de toata lumea din municipiul Carei (județul Satu Mare), Carmen Borota…

- Gripa a facut o victima si in Hunedoara. Un barbat de 62 de ani a murit, ceea ce inseamna ca, de la inceputul sezonului, s-au inregistrat 10 decese in Romania din cauza gripei. Barbatul avea probleme cardiace si nu era vaccinat. Desi a primit tratament nu a putut fi salvat. Nu se stie exact ce tulpina…

- Edi, un baietel in varsta de doar patru anisori, din municipiul Motru, a murit ieri, in urma unui stop cardio-respirator suferit chiar in Unitatea de Primiri Urgente a spitalului din localitate. Medicii au avut banuieli ca acesta suferea de meningita. Astazi, rezultatul analizelor de laborator a confirmat…

- "Florin Cițu este un fel de Chichirau, dar mai lent. Chichirau este cu efervescența. Nu este nicio diferența intre discursurile celor doi, Chichirau și Cițu, doar ca - așa cum va spuneam - domnul acesta este mult mai lent. L-am auzit spunand niște aberații... fiind atat de convins de ele... Doamne…

- La data de 27 august 1896, la ora 09.02, Marea Britanie a atacat Zanzibarul, dupa ce tronul tarii a fost ocupat de catre un sultan care nu avea aprobarea britanicilor. Dupa 38 de minute de lupta, sultanul a fugit, iar batalia a luat sfarsit. In cele cateva zeci de minute de lupta, circa 500 de oameni…

- Anunțul ca o mamica a murit dupa ce a nascut la maternitatea ISIS a cutremurat Constanța. Noi detalii ies la iveala, menite sa faca lumina în acest caz. Mamica se afla la cea de-a doua sarcina. Dupa ce pe primul copil l-a nascut prin cezariana, pe cel de-al doilea a ales sa-l nasca natural,…

- Cel putin patru oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni a intrat in coliziune cu un elicopter in sud-vestul Germaniei, a anuntat, marti, Politia locala, informeaza site-ul postului France 24.

- Gripa face ravagii in Romania, unde s-a inregistrat al treilea deces din acest an, o femeie de 40 de ani. Medicii din tara vecina sustin ca femeia nu era vaccinata si ca avea probleme de sanatate.

- Un tanar din Iași a murit dupa ce a mancat un covrig, ambulanța sosita la fața locului neputand decat sa constate decesul. Un tanar in varsta de 21 de ani din Iași a murit dupa ce a mancat un covrig. O persoana care se afla langa acesta a sunat la 112 și a cerut ajutor, […] The post Un tanar a murit…

- Un grup de teroristi a luat cu asalt un hotel important din capitala Afganistanului, Kabul. Cel putin cinci oameni au murit, iar sase au fost raniti dupa ce jihadistii au deschis focul si au aruncat grenade in incinta cladirii. Una dintre victime este un cetatean strain.

- O celebra actrița de la Hollywood a incetat din viața.Este vorba de o caștigatoare a premiului Oscar, Dorothy Malone, cea care s-a stins la varsta de 92 de ani. Actrița, devenita celebra pentru aparițiile in Written on the Wind, Basic Instinct și Peyton Place, a murit din cauza naturale,…

- Ninsorile abundente fac prapad in centrul si estul Chinei. In ultima saptamana, din cauza viscolului si a inghetului, 21 de oameni au murit. De asemenea, 700 de case au fost distruse, iar aproximativ 2.800 - avariate.

- Unul dintre marile mistere ale istoriei este epidemia de...dans aparuta in 1518, in Strasbourg. In mijlocul verii, peste 400 de oameni au ieșit pe ulițe spre a danțui non-stop. Pentru ca au crezut ca prin muzica le vor potoli setea de dans, autoritațile au adus orchestre, astfel ca francezii - printre…

- Atacuri sangeroase in orasul Idlib din Siria. Cel putin 30 de oameni au murit, iar 70 au fost raniti dupa ce cateva masini au explodat una dupa alta. Mai multe dintre victime au fost internate in stare critica.

- Andreea, tanara de 21 de ani care a fost la un pas de moarte din cauza unei butelii defecte, este in stare stabila. Medicii sustin ca starea fetei se imbunatateste vazand cu ochii, insa au ales sa nu-i spuna faptul ca iubitul ei nu a reusit sa supravietuiasca.

- Managerul trupei Maroon 5 a murit la vârsta de 40 de ani, dupa ce a suferit un infarct. Jordan Feldstein, care este fratele actorului Jonah Hill, avea doar 40 de ani. Jordan Feldstein a chemat o ambulanța, dupa ce a avut probleme respiratorii. Pâna la sosirea paramedicilor, el…

- Nu mai e loc de impacare! Cel putin asta spune Florin Salam, care pare sa se fi decis, definitiv, cu privire la situatia lui cu Roxana Dobre. Mai mult decat atat, din declaratiile facute de celebrul artist, el este decis, in pofida suferintei pe care o indura acum, sa regleze, pentru totdeauna, relatia…