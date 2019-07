Stiri pe aceeasi tema

- ​Monica Niculescu o va întâlni joi pe belgianca Elise Mertens (favorita 21), în al doilea meci de pe Terenul 15, potrivit programului anunțat de organizatorii de la Wimbledon.Partidele de pe Terenul 15 vor începe la ora 13:00 (ora României), prima fiind cea dintre neamțul…

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) a trecut Mihaela Buzarnescu (31 de ani, 53 WTA), scor 6-3, 4-6, 6-2, și s-a calificat in turul trei la Wimbledon 2019. Mats Wilander, analistul Eurosport, a fost placut surprins de nivelul tenisului etalat de cele doua romance. Halep va juca in turul trei cu bielorusa Victoria…

- Simona Halep - Mihaela Buzarnescu LIVE VIDEO Eurosport player WIMBLEDON va începe dupa ora 15.00. Simona Halep - Mihaela Buzarnescu LIVE VIDEO Eurosport player WIMBLEDON pe www.eurosport.ro

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) și Mihaela Buzarnescu (31 de ani, 47 WTA) se intalnesc in turul secund de la Wimbledon miercuri, dupa ora 15:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Eurosport. Duelul romanesc din turul secund de la Wimbledon se va juca pe terenul cu numarul 2 al complexului…

- Organizatorii de la Wimbledon au anunțat programul zilei de miercuri, iar meciul dintre Simona Halep și Mihaela Buzarnescu va fi al doilea de pe Terenul 2.Meciurile de pe Terenul 2 vor debuta la ora 13:00 (ora României), iar prima partida de pe aceasta arena va fi cea dintre Stanislas Wawrinka…

- Jucatoarele romana de tenis Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) și Mihaela Buzarnescu (31 de ani, 53 WTA) se intalnesc in turul II de la Wimbledon 2019. Meciul se va juca miercuri, la ora ce va fi anunțata ulterior. Cele doua romance se vor intalni in premiera. Halep s-a calificat, luni, in runda a doua…

- Simona Halep, cap de serie numarul sapte, o va infrunta pe belarusa Aleksandra Sasnovich in prima runda a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, luni, de la ora 15:00, in direct la Eurosport și livetext pe libertatea.ro. Halep - Sasnovich 0-0 Halep (27 ani, 7 WTA) o va intalni…

- Johanna Konta a invins-o in runda inaugurala pe Alison Riske, 49 WTA, scor 6-4, 6-1, intr-o ora si 14 minute. Johanna Konta si Simona Halep au mai fost adversare in circuit de patru ori, ultima data in 2017. Britanica s-a impus in 2015 la Wuhan si in 2017 la Miami si Wimbledon. Tot in 2017,…