Un bărbat a rămas blocat în nămol în timp ce pescuia. Video

Un bărbat de 57 de ani a rămas blocat în nămol în timp ce pescuia. Se pare că bărbatul a alunecat de pe malul abrupt în râul... The post Un bărbat a rămas blocat în nămol în timp ce pescuia. Video appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]