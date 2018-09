Reactie ingrijoratoare a Simonei Halep dupa abandonul de la Beijing

Stiri pe aceeasi tema

- „Simt o durere și nu ma pot mișca așa cum trebuie. Tratamentul mi-a ajutat mușchii spatelui, dar acum am inceput iar sa simt dureri la nivelul oaselor. Sunt ingrijorata. Imi pare rau ca nu am reușit sa termin meciul. Durerile s-au intensificat pe parcursul partidei", a declarat Simona Halep.…

- Accidentarea la spate cu care s-a ales la Wuhan nu-i da pace Simonei Halep, iar liderul mondial e ingrijorat ca problemele au reaparut. Imediat dupa ce s-a retras din meciul cu Ons Jabeur, din primul tur de la Beijing, Simona a vorbit despre problemele fizice cu care se confrunta, potrivit Mediafax.…

- Accidentarea la spate cu care s-a ales la Wuhan nu-i da pace Simonei Halep, iar liderul mondial e ingrijorat ca problemele au reaparut. Imediat dupa ce s-a retras din meciul cu Ons Jabeur, din primul tur de la Beijing, Simona a vorbit despre problemele fizice cu care se confrunta.

