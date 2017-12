Stiri pe aceeasi tema

- Premierul maghiar Viktor Orban a catalogat "moarta din fasa" posibila tentativa a Uniunii Europene de a corela asigurarea finantarii europene de statul de drept, deoarece aceasta corelare este interzisa de Tratatul UE si de sistemul juridic european, transmite agentia oficiala de

- Gabriel Liiceanu a scris o postare dura la adresa lui Ionuț Cristache, de la TVR. Gabriel Liiceanu a criticat, intr-un articol publicat pe contributors.ro, emisiunea lui Ionuț Cristache de la TVR 1, ”Romania 9”. El acuza ca a fost tarat intr-o ”mocirla amenajata pe ecran, cu securiști și infractori”.…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind un posibil abuz de pozitie dominanta de catre Dante International, proprietarul eMag, pe piata serviciilor de intermediere prin platformele online din Romania.”Investigatia vizeaza un posibil comportament discriminatoriu al Dante in…

- Președintele Senatului lanseaza acuzații vehemente la adresa șefului statului. Calin Popescu Tariceanu susține ca președintele Iohannis patroneaza statul paralel și este o marioneta folosita de sistemul represiv din Romania.

- Liderul separatist catalan, aflat in exil, Carles Puigdemont a salutat joi seara la Bruxelles victoria taberei separatiste in alegerile regionale din Catalonia, subliniind ca acesta este “un rezultat pe care nimeni nu il poate discuta”. Prim-ministrul spaniol Mariano “Rajoy a pierdut plebiscitul…

- Deputatul PSD, Catalin Radulescu, supranumit 'Mitraliera', recidiveaza” Dupa ce, la inceputul acestui an a spus ca oamenii legii ar trebui sa puna tunurile cu apa pe protestatarii care manifestau impotriva OUG 13, parlamentarul iese din nou la rampa. Desi s-a autpsuspendat cateva luni din PSD, Radulescu…

- Detalii cu privire la tacticile de spionaj industrial folosite de Uber au iesit la iveala printr-o scrisoare a unui fost angajat, parte a unui proces in care Uber este acuzata ca ar fi furat secrete tehnologice de la compania Waymo, o divizie a companiei Alphabet ce dezvolta automobile autonome.

- Acuzatii oficiale ale Rusiei privind nivelul crescut de radiatii cu ruteniu-106 in Romania. Rușii trag un semnal de alarma legat de lipsa de informatii in acest sens. Acuzatia a venit de la presedintele comisiei stiintifice rusești responsabil cu anchetarea poluarii cu ruteniu-106 in Rusia,…

- Artistul Tudor Chirila a transmis un mesaj dur la adresa guvernarii PSD-ALDE, privind modificarile pe care aceștia le fac la legile Justiției.Chirila spune ca acesta este cel cel mai negru moment al Romaniei dupa mineriadele lui Iliescu. "Nu mai e nicio indoiala ca hotii si…

- Prioritatea Uber in Romania este sa fie serviciu reglementat, dar deocamdata nicio autoritate nu vrea sa-si asume asta, spun șefii Uber.Citeste si: ULTIMA ORA - Urmarit international, afaceristul Avraham Morgenstern a fost CAPTURAT in Argentina Reprezentantii Uber au propus autoritatilor…

- Acuzatii extrem de grave la adresa fostului presedinte, Traian Basescu. Fostul presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara, Dan Radu Rusanu a fost achitat ICCJ in dosarul ASF-Carpatica la finalul lunii iunie de judecatori, dupa ce fusese arestat 4 luni de zile in 2014.Citește și: Neașteptat!…

- Pentru romani, pentru Romania, decembrie devine una dintre cele mai fierbinti luni. Unirea a avut loc la 1 decembrie, revolutia anti-comunista a izbucnit in decembrie, iar mai nou alegerile care au propulsat PSD si ALDE la guvernare au avut loc tot in decembrie. In decembrie a trecut la cele vesnice…

- Cetatenii romani pot calatori de astazi in Canada fara vize Foto: MAE. Cetatenii români pot calatori de astazi în Canada fara vize, doar cu pasaportul. Cu câteva minute în urma, a devenit disponibila aplicatia prin care se poate obtine autorizatia…

- "Eveniment: Parlamentul Romaniei s-a trezit și pune la punct SUA!", titreaza versiunea pentru Romania a site-ului guvernamental rus Sputnik, cu referire la comunicatul comun de presa al lui Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu.

- Fostul premier Emil Boc a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca e bine sa reflectezi de doua ori atunci cand un partener strategic iti atrage atentia ca gresesti, cu referire la declaratia Departamentului de Stat al SUA privind Romania. ''Este parerea unui partener ingrijorat de evolutia…

- Un procuror care a concurat cu Laura Codruta Kovesi face afirmatii transante. In direct la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gadea, procuroarea Paula Tanase, vicepreședinte al magistraților din Romania, spune ca presedintele Klaus Iohannis trebuie scos din ecuatia numirii procurorilor.Citeste…

- Volumul colectiv "Cum sa fii fericit in Romania", coordonat de Oana Barna, a fost lansat, sambata, la Targul de Carte Gaudeamus. La lansarea cartii au vorbit Radu Paraschivescu, Gabriel Liiceanu si Lidia Bodea.

- Denunt soc la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) impotriva lui Liviu Dragnea si a lui Calin Popescu Tariceanu. Celor doi li se aduc acuzatii etrem de grave. Nu doar seful Senatului si al Camerei Deputatilor vor fi in vizorul DNA.Citeste si: Un cunoscut BRAND din Romania dispare: NU il veți…

- Fostul presedinte al LPF, Dumitru Dragomir, critica in termeni duri decizia lui Adrian Mutu de a lucra la FRF alaturi de presedintele Burleanu. Intr-un interviu acordat ziarului Evenimentul Zilei, Dragomir il numeste "sarlatan” pe fostul decar al echipei nationale si atrage atentia ca acesta nu va…

- Catalin Ivan a lansat un atac dur la adresa Olguței Vasilescu, dupa ce ministrul Muncii l-a criticat dur pe Sorin Moisa, cel care a anunțat ca pleaca din PSD, solicitandu-i si liderului partidului, Liviu Dragnea, sa demisioneze de la sefia formatiunii si de la presedintia Camerei Deputatilor, avertizand…

- Parchetul General sustine intr-un comunicat de presa remis STIRIPESURSE.RO ca raportul MCV facut public astazi de Comisia Europeana nu face altceva decat sa reafirme pozitia enuntata de Ministerul Public, aceea ca propunerile de modificare a Legilor Justitiei au un impact negativ fata de progresele…

- Realizatorul TV Rareș Bogdan a rabufnit, intr-o postare pe Facebook, dupa ce Liviu Dragnea a lansat luni un atac la adresa postului de televiziune Realitatea Tv.„UltimaOra: Dragnea a solicitat in urma cu foarte putin timp inchiderea RalitateaTv si a realitatea.net! De asemenea cerere…

- Atacul lui Mihai Tudose nu a ramas fara raspuns! Reprezentatii a 2.000 de companii cu aproape 600.000 de salariati i-au trimis o scrisoare deschisa premierului. Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei ii atrage atentia sefului Guvernului ca mesajul sau, in care spune ca mediul de afaceri nu aduce fonduri…

- ”Sunt niste suspicipiuni; pana nu se pronunta o instanta, nu putem sti. (...) DNA comunica ce suspiciuni are, instanta hotaraste daca lucrurile sunt adevarate sau nu. Cel putin asa ar trebui sa fie intr-un stat democratic”, a declarat Badalau. El a reiterat faptul ca, in opinia PSD, condamnarea…

- iPhone 8 este ca un Volvo: merge bine, stii la ce sa te astepti când îl pornesti, este sigur, dar în acelasi timp nu este foarte incitant si nu are un design extraordinar. Asa cum ne-a obisnuit, în septembrie Apple a organizat evenimentul în care prezinta noile…

- Conducerea PSD nu ar regreta absolut deloc daca Romania s-ar intoarce la regimul comunist, sustine analistul politic si scriitorul Stelian Tanase, pe blog. De asemenea, el avertizeaza ca Dragnea & Co sunt cu ochii pe Moscova.

- Compania nationala de transport aerian Tarom estimeaza ca va inregistra in acest an pierderi in valoare de 206,79 milioane lei, potrivit proiectului privind bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pus in dezbatare de actionarul majoritar, Ministerul Transporturilor. Fostul premier Victor Ponta…

- CNS Cartel ALFA ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa medieze conflictul dintre sindicate si Guvern, acuzand-o pe Lia Olguta Vasilescu, un "ministru cinic", ca nu este preocupata de piata muncii, ca nu intelege legislatia si nici rolul si semnificatia pozitiei publice pe care o ocupa. Mai mult,…

- Calin Popescu Tariceanu s-a dezlantuit, in direct, la Romania TV. Seful Senatului a facut o dezvaluire incendiara din interiorul Parlamentului. Tariceanu a devoalat o discutie cu un parlamentar si i-a atacat dur pe intelectualii din tara noastra.Citește și: Ministrul Muncii se dezlanțuie:…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si-a intarit atacul lansat recent la adresa presedintelui Klaus Iohannis si sustine ca seful statului demonstreaza ca este beneficiarul direct al sistemului paralel constituit in Romania. "Dupa ce si-a preluat mandatul ne demonstreaza ca e beneficiarul…

- Fostul premier Victor Ponta a lansat un atac extrem de dur la adresa lui Liviu Dragnea. "Un singur coleg din PSD l-am vazut cu ochii mei si l-am auzit cu urechile mele când se ruga de Kovesi si Coldea sa îl ajute cu dosarul penal - Liviu Dragnea!!! Si

- Impozitul pe venit s-ar putea reduce anul viitor la 12%, și nu la 10 procente, așa cum anunța inițial Guvernul. Cifrele sunt scrise într-un raport al Comisiei Europene. Oficialii Comisiei se plâng ca România nu are de gând sa respecte pactul fiscal și sa ia în…

- Fostul locotenent-colonel in SRI, Daniel Dragomir vine cu noi precizari dupa ce au aparut noi acuzatii la adresa SRI, acuzatii potrivit carora serviciul se concentreaza asupra supravegherii romanilor de rand si nu isi concentreaza fortele pe grupurile care ar putea finanta teroristi. Intr-o postare…

- Gata și week-end-ul, gata și vremea! Ne mai bucuram inca puțin de vreme calda și frumoasa! Insa, nu pentru multa vreme, caci meteorologii au precizat faptul ca, din 22 - 23 octombrie, temperaturile incep sa scada si isi fac aparitia ploile. In zonele de munte, local in Maramures si Moldova, dar si in…

- Willy Fautre, directorul organizatiei Drepturile Omului fara Frontiere, susține ca Romania "abuzeaza" de sistemul Mandatului european de arestare, și cere Consiliului European schimbarea acestuia.

- Miscarea islamista Hamas a respins joi conditiile enuntate de SUA privind un eventual guvern palestinian de unitate nationala, calificand gestul drept o "ingerinta flagranta". Hamas a acuzat administratia Trump ca se aliniaza pozitiei Israelului, conform AFP."Aceasta este o ingerinta flagranta…

- Fostul ministru al Energiei, Razvan Nicolescu, scrie într-o postare pe Facebook ca "marele câstigator" al unor modificari legislative initiate de deputatul PSD Iulian Iancu "sunt cei de la Gazprom", potrivit Hotnews. "Începem sa ne umplem de ridicol…

- O instanta spaniola a decis luni arestarea preventiva a doi lideri separatisti catalani. Ei urmeaza sa fie judecati pentru propaganda in favoarea secesiunii Cataloniei fata de Spania. Potrivit anchetatorilor de la Madrid, ambii au mobilizat populația regiunii Catalonia la acțiuni de strada impotriva…

- Diferendele la nivel inalt din sanul puterii care conduce Romania au intrat intr-o noua etapa din momentul in care Calin Popescu Tariceanu a decis sa arunce “sageți” catre președintele Klaus Iohannis.

- Scandalul dintre Romania si Ucraina este departe de a se incheia. Dupa ce presedintele Klaus Iohannis a decis sa nu mai mearga la Kiev ca urmare a unor decizii dure ale ucrainenilor la adresa romanilor din aceasta seara, seria declaratiilor razboinice a inceput. Autoritatile de la Kiev nu mai vor…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a salutat ieri, in sesiunea anuala a Adunarii Parlamentare a NATO, contribuția importanta a Romaniei la Alianța Nord-Atlantica, remarcand participarea țarii noastre la misiunile din Kosovo și Afganistan și alocarea a 2% din PIB pentru aparare. In discursul…

- Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a participat la Conferința de Securitate de la București, care a avut loc zilele aceste in Romania. In cadrul conferinței, Maia Sandu a ținut și un discurs in care a vorbit despre situația Republicii Moldova, precum și posibilele consecințe negative…

- Detalii importante ies la iveala in dosarul in care jurnalistul Dan Andronic a fost acuzat de catre DNA de sprijinirea Printului Paul in retrocedarea unor proprietati. Martora Mihaela Alexandroiu, pe a carei declarație conta mult DNA i-a surprins pe cei aflați in instanța atunci cand a afirmat ca…

- Fostul colonel din SRI, Daniel Dragomir, a fost invitatul lui Silviu Manastire in ediția de duminica a emisiunii "Dosar de Politician" de la postul B1 TV. Acesta a lansat o noua serie de acuzații incendiare cu referire la evenimentele din interiorul SRI in perioada in care activa in serviciul secret."Prea…