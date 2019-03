Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo, echipa aflata intr-o situație dezastruoasa in plan sportiv, intampina acum alte probleme, unele de alta natura: oficialii Politehnicii Timișoara SA solicita intrarea in insolvența a echipei lui Ionuț Negoița. Motivul? Dinamo inca n-a platit cele 50 de procente din transferul lui Dorin Rotariu…

- POLITEHNICA TIMISOARA SA a solicitat insolventa echipei lui Ionut Negoita, numai ca Dinamo a beneficiat de o procedura de reorganizare judiciara in ultimii cinci ani si, prin urmare, va intra direct in faliment in cazul in care solicitarea banatenior va fi admisa, scrie supervizor.ro. Mai mult,…

- Alexandru David s-a hotarat sa plece de la Dinamo, a anunțat azi in exclusivitate GSP.ro. Decizia președintelui clubului alb-roșu ar urma sa devina oficiala in urmatoarele zile. Contactat telefonic pentru a comenta subiectul, patronul lui Dinamo, Ionuț Negoița, a oferit, cu mare greutate, o prima reacție.…

- Dorin Rotariu, la FC Astana, campioana Kazahstanului! Internaționalul roman a fost imprumut de olandezii de la Alkmaar pentru de 6 luni, urmand sa fie achiziționat definitiv in cazul in care confirma. In aceasta iarna, Roti a fost aproape de o mutare in 2. Bundesliga, la Armina Bielefeld, dar nu a trecut…

- Afaceristul grec Konstantinos Tsakiris, cel care n-a reușit s-o preia pe Dinamo, s-a hotarat sa ajute clubul din Ilfov și l-a adus deja la Concordia pe Georgios Koutroubis, fundaș cu o cota foarte buna, dar care nu a mai jucat de 9 luni. Armatorul grec Konstantinos Tsakiris, cel care a negociat cu Ionuț…

- Transferul lui Nicolae Stanciu, 25 de ani, de la Sparta Praga in Arabia Saudita, la Al Ahli Jeddah, confirma decaderea decarilor echipei naționale. Stanciu a purtat la Euro 2016 tricoul cu numarul 10, in care a stralucit genialul Gica Hagi, fapt ce i-a atras transferul de la FCSB la Anderlecht Buxelles, pe…

- Victor Becali, 57 de ani, unul dintre oamenii de fotbal condamnati in Dosarul Transferurilor, a fost invitat in aceasta dimineata la emisiunea GSP LIVE, moderata de Costin Stucan. Ca urmare a dezvaluirilor facute de Cornel Dinu pentru GSP.RO despre transferul lui Adrian Mutu la Inter din 2000, potrivit…

- Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a anunțat in aceasta seara ca il va transfera in iarna pe Andrei Cristea, atacantul de 34 de ani al lui Poli Iași. "Am vorbit cu Andrei Cristea, il luam. Am vorbit cu el, vrea sa vina, il luam mai mult pentru experiența lui", a declarat Gigi Becali in cursul…