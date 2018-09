Stiri pe aceeasi tema

- Doi lideri ai coaliției de guvernare ii cer procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar, deschiderea urgenta a unei anchete privind harțuirea președintelui Curții Constituționale, Valer Dorneanu, de catre un grup de protestatari #rezist. Alexandru Baișanu, deputat și vicepreședinte ALDE, considera…

- Vicepresedintele ALDE Alexandru Baisanu a declarat, luni, urmare a incidentul in care a fost implicat presedintele CCR, Valer Dorneanu, ca ”asistam la o puternica radicalizare a grupurilor de protestatari, iar aceasta atitudine poate oricand sa degenereze in violenta fizica”.

- Incidentul care l-a avut in centru pe domnul Valer Dorneanu, președintele Curții Constituționale, reprezinta o consecința a incurajarii unor atitudini care nu fac decat sa incite la violența de limbaj, ce poate oricand degenera in violența fizica. Violența de limbaj, alaturi de harțuirea…

- „Incidentul care l-a avut in centru pe domnul Valer Dorneanu, președintele Curții Constituționale, reprezinta o consecința a incurajarii unor atitudini care nu fac decat sa incite la violența de limbaj, ce poate oricand degenera in violența fizica. Violența de limbaj, alaturi de harțuirea unor persoane,…

- Dupa ce presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, a fost agresat verbal de un grup de protestatari, chiar in fata imobilului in care locuieste, un membru al Consiliului Superior al Magistraturii cere masuri urgente. Victor Alistar, reprezentant al societatii civile in CSM, cere Parchetului…

- Fostul judecator al CCR, Toni Grebla, a declarat, duminica pentru MEDIAFAX, ca organele de ordine ar trebui sa ia masuri fața de protestatarii #rezist care au pus un video pe Facebook in care arata cum il urmaresc și apostrofeaza pe Valer Dorneanu, președintele Curții Constituționale, scrie Mediafax."Din…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, le-a cerut, sambata, liderilor politici, sa isi asume raspunderile care le revin in mentinerea ordinii publice, pastrarea pacii sociale si apararea unitatii nationale.

- CCR a amanat pentru luna septembrie pronunțarea asupra obiecțiilor de neconstituționalitate formulate de Opoziție, ICCJ și a președintelui Klaus Iohannis legata de proiectele care modifica Legile Justiției, a anunțat președintele Curții Constituționale, Valer Dorneanu, potrivit Mediafax.Astfel,…