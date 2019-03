Senatorul liberal Florin Citu explica, intr-o postare pe Facebook, ca ratele la credite nu au cum sa scada fara sa ne duca direct in Comunism, iar creditele mai ieftine merg mana in mana cu economia de piata si fara interventia statului. In opinia senatorului liberal, discutiile de modificare a OUG 114 induc neincredere in piața, iar aceasta neincredere se traduce pe termen scurt in credite mai scumpe. "Nu va mai agitați! Dragnea și gașca lui mint și manipuleaza! Atat timp cat prețul creditelor nu este plafonat prin lege, prețul creditelor va crește și va scadea in funcție de cerere și oferta…