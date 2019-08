Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a suferit a treia infrangere la rand in meciurile oficiale și a doua consecutiva in campionat, 1-2 cu Astra, iar apele sunt destul de tulburi in tabara roș-albaștrilor. Helmuth Duckadam a sintetizat plastic situația in care se afla echipa in acest moment, potrivit digisport.ro.Citește…

- Gafele de proporții facute de Balașa și Vina au costat-o pe FCSB a doua infrangere la rand in Liga 1 și a treia consecutiva in toate meciurile oficiale din acest sezon. Razvan Oaida a fost singurul marcator al roș-albaștrilor, insa golul sau nu a insemnat nimic, potrivit digisport.ro.Ba mai…

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a facu, luni seara, la Romania TV, o promisiune mamei Luizei. Demnitarul a asigurat-o pe femeia care nu-și mai gasește liniștea de aproape patru luni, de cand fata ei parca a intrat in pamant, ca angajații ministerului vor face totul pentru…

- Antrenorul Vergil Andronache a remarcat la FCSB o schimbare a atitudinii jucatorilor, in ciuda infrangerii suferite cu Astra Giurgiu, in Liga I, potrivit news.ro.Citește și: Polițistul care l-a convins pe Dinca sa vorbeasca a lucrat la Criminalistica! De unde se cunoaște cu monstrul din Caracal…

- Institutul „Elie Wiesel" critica inițiativa consilierului de stat Dana Varga, care a postat pe contul sau personal de Facebook un colaj foto in care președintele Klaus Iohannis este prezentat alaturi de dictatorul nazist Adolf Hitler.

- Dana Varga, consilierul premierul Viorica Dancila pe „problematica roma“, a distribuit pe pagina sa de Facebook un colaj de forografii in care se sugereaza asemanarea intre Klaus Iohannis si dictatorul nazist Adolf Hitler.

- Premierul Viorica Dancila s-a lansat, duminica, intr-un atac la adresa presedintelui Klaus Iohannis, dupa ce seful statului a declarat, de la Palatul Cotroceni, ca Guvernul este "autorul moral al tragediei de la Caracal". "M-am așteptat in aceasta seara la o declarație a domnului Iohannis prin care…

- "Crima din Caracal este o drama cumplita, o tragedie care ne-a inghețat inimile. Ca mama, sunt alaturi de rudele aflate in suferința și voi face tot ceea ce imi sta in putința pentru a le sprijini", a scris premierul Viorica Dancila pe pagina sa de Facebook.