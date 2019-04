Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lia Olguta Vasilescu, a avut o reactie dura la adresa Politiei dupa ce sotul sau, senatorul Claudiu Manda, a fost lasat fara permis de conducere, fiind prins conducand cu 125 de kilometri la ora in localitate. Olguta Vasilescu s-a declarat deranjata ca aceasta informatie…

- „In comuna Mihailesti cred ca era. A condus cu viteza. La 16.00 trebuia sa fie in Parlament, pentru ca el era presedinte de sedinta si intr-adevar ne grabeam. M-a deranjat un lucru ca s-a dat asta pe surse. Putea politia romana sa dea comunicat. Nu a protestat nimeni. Am spus doar ca ne grabim si ca…

- „La 16.00, trebuia sa fiu in Senat. Le-am promis colegilor ca raman sa conduc ședințele de Plen pana plec la Bruxelles. Era 15.40 in Mihailești. La intrare in oraș, a fost radar. E de apreciat cum s-au mișcat cei de la Poliție, in sensul in care au ințeles ca ma grabesc, le-a luat zece minute…

- Senatorul PSD Claudiu Manda a fost prins, luni, conducand cu o viteza mai mare decat cea legala, scrie g4media.ro. Potrivit surselor G4Media.ro, polițiștii l-au depistat pe Manda in cursul dupa-amiezii, pe raza orașului Mihailești, județul Giurgiu. Politicianul se afla la ...

- Traian Basescu a declarat ca și el a facut nunta in postul Craciunului, luand dispensa de la biserica pentru acest lucru, in contextul afirmației liderului PNL Ludovic Orban care a spus ca Olguța Vasilescu și Claudiu Manda sunt „pagani” pentru ca au facut nunta in postul Paștelui.Citește și: Liderul…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a avut, duminica, un discurs dur la adresa liderilor PSD care au participat la nunta Olgutei Vasilescu si a lui Claudiu Manda. Aflat la Cluj Napoca, la lansarea candidatilor PNL la alegerile europarlamentare, Ludovic Orban a afirmat ca ”orice roman care isi respecta semenii…

- Eugen Teodorovici a reacționat prompt in momentul in care jurnaliștii l-au intrebat daca ANAF a verificat ce sume de bani au strans Olguța Vasilescu și Claudiu Manda dupa casatoria de duminica.