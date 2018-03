Reactie dinspre MAI fata de protestul sindicalistilor din Politie

Stiri pe aceeasi tema

- A fost forfota, sambata dimineata, in piata din fata Ministerului condus de Carmen Dan. Mai multe sute de persoane – atat sindicalisti din Politie, cat si din penitenciarele autohtone – au venit cu steaguri, vuvuzele, la un protest comun, organizat cu gandul de a-si face auzite mai bine nemultumirile.…

- Intrebata fiind daca a primit un raspuns de la sefa DNA cu privire la solicitarea vizandu-i pe cei doi ofiteri de politie judiciara carora sefa MAI le ceruse revocarea detasarii, social-democrata aflata in fruntea Ministerului de Interne a dat un raspuns negativ, anuntand, totodata, ca deja au fost…

- Protest in fata Ministerului de Interne. Zeci de politisti isi cer drepturile salariale ti lanseaza un apel disperat catre ministrul Carmen Dan."Protestam pentru neaplicarea legii salarizarii. Facem apel catre ministru si premier sa puna in aplicare legea. Daca nu, iesim in strada", a spus…

- Atat ministrul de Interne, cat si secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Situatii de Urgenta au ajuns, joi in jurul pranzului, cu un elicopter de la Bucuresti in zonele afectate de inundatii, mai precis la granita judetelor Brasov cu Covasna. Acolo se afla deja, inca din ziua precedenta,…

- A aparut “fiipregatit.ro”, o platforma gandita de catre reprezentantii Departamentului si, respectiv, ai Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta – doua structuri din cadrul Ministerului de Interne – si pe care se regasesc detalii ce se pot dovedi foarte utile in situatii de risc. Platforma…

- Carmen Dan s-a aflat, luni, in sedinta cu responsabilii in gestionarea efectelor vremii rele – a ninsorilor si a viscolului ce se semnaleaza in mai multe zone din tara. In cadrul Comandamentului de iarna, ce s-a desfasurat la sediul Ministerului de Interne, in prezenta ministrului Sanatatii si al Transporturilor,…

- Andreea Cosma a fost sfatuita chiar de Ministrul de Interne sa mearga la IGPR pentru a depunde o plangere pentru amenințari. Cosma a depus plangere miercuri pentru ca a fost terorizata cu telefoane si mesaje de amenintare dupa publicarea inregistrarilor cu procurorii DNA Ploiesti. Deputata a fost sfatuita…

- Noi dezvaluiri socante in dosarul "Shanghai". Doi generali din serviciile secrete apar in dosarul de prostitutie si trafic de persoane. Alexandru Buresin era seful brigazii antitero la SRI, iar Bujor Florescu avea sa devina adjunctul șefului DGIPI, serviciul secret al Ministerului de Interne, potrivit…

- Odata ce Laura Kovesi a declarat, seara trecuta, ca pana la conferinta de presa, nu primise “niciun fel de solicitare oficiala” cu privire la cei doi ofiteri de politie judiciara despre care MAI-ul anuntase in cursul zilei de miercuri ca s-a cerut revocarea detasarii la Directie Nationala Anticoruptie,…

- La fel cum a facut, recent, si Carmen Dan, sefa de la Ministerul de Interne, si Mihai Fifor, ministrul Apararii, a vorbit, de aceasta data vineri, despre salariile din MApN, dupa aplicarea legii salarizarii unitare. Ministrul Fifor a amintit din start ca si in acest an, ca si in 2017, se mentine alocarea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a confirmat si el, la finalul saptamanii, ca abandoneaza protectia Serviciului de Protectie si Paza (SPP), dupa ce toti ministrii Guvernului Dancila au renuntat la aceasta. Pe aceeasi linie critica a declaratiilor PSD, liderul ALDE a adaugat ca ar trebui…

- Fostul președinte Ion Iliescu are parte de o ieșire neașteptata, in scandalul privind Serviciul de Protecție și Paza. Iliescu arata ca daca anumiți actori politici suspecteaza ca SPP face jocuri politice, atunci pot acționa instituțional, nu prin intermediul declarațiilor de presa. Iliescu arata…

- In cadrul unei intervenții telefonice la Antena 3, joi, 1 februarie, analistul politic Bogdan Chirieac a punctat doua aspecte importante. „Il vad pe domnul Dragnea exercitand puterea, puterea legitima pe care a primit-o in decembrie 2016. Exact așa il vad. Nu știu ce au discutat președintele și Liviu…

- Dan a fost avizata cu 20 de voturi „pentru” si noua voturi „impotriva”. „In perioada in care am fost ministru, am urmarit sa exercit cat de bine mandatul si sa gestionez cat s-a putut de bine multitudinea de competente ale Ministerului de Interne”, a declarat Carmen Dan.Ea a subliniat ca…

- „Jandarmeria, alta prioritate care nu a aparut acum, de a dota aceasta arma importanta a Ministerului cu mijloace si echipamente de interventie, pentru ca ei sunt foarte solicitati”, a declarat Carmen Dan și a precizat ca un alt obiectiv al sau este reformarea Poliției. Intrebata ce reactie a avut…

- Premierul interimar, Mihai Fifor, a ajuns marți, la ora 18, la sediul Ministerului de Interne, condus de Carmen Dan.„Am venit pentru ca se anunța cod galben și trebuie sa vedem cum ne organizam”, a precizat Fifor la intrare. Intrebat daca il va demite pe șeful Poliției, Bogdan Despescu,…

- Dupa ce seara trecuta insusi ministrul de Interne facea referire la raportul pe care l-ar fi semnat Catalin Ionita, prin care si-ar fi dat acordul pentru preluarea, practic, a sefiei Politiei Romane, in cazul in care actualul numar 1 in cadrul IGPR ar fi fost schimbat, cum a propus Carmen Dan, dinspre…

- Premierul Mihai Tudose a avut prima reactie dupa declaratiile ministrului de Interne, Carmen Dan. In direct la Romania TV, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a negat faptul ca Tudose ar fi demis-o pe Carmen Dan, așa cum anunțase jurnalista Andreea Crețulescu. Stefanescu a spus…

- Artiste in sforarii si unse cu toate alifiile, destele batrane de la Ministerul de Interne au fost facute peste noapte de un neica nimeni numit Eugen Stan. Un nenorocit de pedofil aparat de Politie din colegialitate, prostie si incompetenta. Chiar daca exploatarea politica a cazului Stan ia ochii lumii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca solicita demisia sefului Inspectoratului General de Politie si a ministrului de interne Carmen Dan, despre care a afirmat ca nu are autoritate, si i-a cerut premierului Mihai Tudose "sa nu mai planga" la televizor ca nu…

- La aproape doua ore de cand ajunsese la Parchetul General, pentru a da declaratii in ancheta privind microfonul pe care a anuntat ca l-a gasit in locuinta pe care a inchiriat-o, in Bucuresti, ministrul de Interne a parasit sediul PICCJ, cu cateva minute inainte de ora 12 si jumatate. Daca la sosire…

- Victor Ponta, fost premier si presedinte al PSD a lansat un nou atac dur la adresa fostului sau coleg, Liviu Dragnea. In contextul crizei create la nivelul Ministerului de Interne, ca urmare a cazului politistului acuzat de pedofilie, Victor Ponta declara: „Situatia de azi este cea mai rea posibila…

- ”Ce face Mihai Tudose e devastator. O valorizeaza pe Carmen Dan. In momentul de fața, criticii lui Carmen Dan ințeleg ca ministrul de Interne se lupta cu nenorocirile din Poliție, iar Mihai Tudose ii apara pe șefii din Poliție. Era de bun-simț ca Bogdan Despescu sa demisioneze. Nu este cum a spus…

- Un politist angajat la Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Vrancea, Bogdan Taicutu, a postat pe contul personal de Facebook un mesaj legat de greselile de exprimare ale ministrului de Interne, Carmen Dan.

- Actualul sef al Directiei Generale Anticoruptie, chestorul Catalin Ionita, cel considerat la doar 41 de ani ca avand cea mai promitatoare cariera din sistem in fata sa, a fost total compromis prin expunerea sa in razboiul total dintre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, care se poarta in aceste zile pe frontul…

- La o zi de cand Carmen Dan, ministrul de Interne, anuntase ca i-a propus prim-ministrului Tudose schimbarea din functie a primului om din Politia Romana si ca ar avea deja un nume de succesor, in persoana lui Catalin Ionita, Bogdan Despescu s-a prezentat miercuri dimineata la sediul Guvernului. Discutiile…

- In opinia liderului sindical, acest lucru constituie 'o problema'. In mass media au aparut mai multe articole in care sunt citati lideri ai unor sindicate din Politie care au contestat cererea de demitere a chestorului sef Bogdan Despescu si care au atras atentia ca unul dintre consilierii personali…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a facut o greseala cand l-a demis pe Bogdan Despescu din functia chestor sef al Politiei Romane, pentru ca trebuia sa demita toata echipa Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), a declarat, marti, pentru Agerpres, presedintele Sindicatului National al…

- Carmen Dan asteapta mai multe demisii pe biroul ei dupa ce cazul pedofilului-politist a zdruncinat o institutie aflata intr-o mare criza de credibilitate. De asemenea, ministrul de Interne a promis o conferinta de presa in cursul zilei de astazi. „Pana acum nu am decat informațiile pe care le cunoasteti…

- Liderul eurodeputatilor social-democrati romani, Viorica Dancila, a apreciat luni ca nu este necesara schimbarea din functie a ministrului de interne, Carmen Dan, dupa ce au fost necesare cateva zile pentru a-l prinde pe politistul suspectat de pedofilie. "Nu stiu, nu sunt in domeniul respectiv,…

- Amanunte incredibile din interiorul Ministerului de Interne ies la iveala. Se pare ca mai multi sefi din cadrul MAI ar detine imperii imobiliare fabuloase. Asta sustine jurnalistul Catalin Tache. Acesta spune ca sefii de structuri isi construiesc imperii imobiliare. Jurnalistul mai spune ca pe Litoral,…

- Dezvaluiri explozive din interiorul Ministerului de Interne. Se pare ca ar exista un scandal imens intre subordonatii ministrului Carmen Dan. Jurnalistul Catalin Tache spune ca desi schimbarea de linii de la Ministerul de Interne parea a fi una definitiva, lucrurile par sa reintre in „normal“. Cei…