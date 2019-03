Lucrurile par sa se vada diferit la nivelul Coalitiei cand vine vorba despre alegerea primarilor. Astfel, dupa ce recent Calin Popesccu Tariceanu dadea de inteles ca vrea primari alesi in doua tururi, vicepremierul social-democrat Daniel Suciu a declarat, duminica, faptul ca pozitia PSD-ului nu se schimba. “Sustinem in continuare alegerea primarilor dintr-un singur tur, a […] Reactie din PSD pe tema alegerii primarilor, dupa declaratiile liderului ALDE is a post from: Ziarul National