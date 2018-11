Reactie din PSD dupa amanarea anuntata de Iohannis: depaseste orice logica

Stiri pe aceeasi tema

- Refuzul lui Iohannis de a-i valida pe cei doi miniștri propuși pentru portofoliile Dezvoltarii și Transporturilor a starnit o adevarata furtuna STOP Oarecum imprudent - in special dupa recenta resuscitare a acuzelor referitoare la moștenirea dubioasa a FDGR - președintele a omis faptul ca s-ar putea…

- Vicepremierul Paul Stanescu a anunțat, miercuri, ca iși va face „propria analiza” și o va decide „in consecința”, dupa ce Liviu Dragnea a precizat ca CEx așteapta demisia de onoare a sa și a lui Lucian Șova. Inițial, Paul Stanescu a declarat ca daca premierul Viorica Dancila sau șeful PSD Liviu Dragnea…

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministrul Dezvoltarii, anunta ca nu demisioneaza din Guvern, asa cum i-a cerut Comitetul Executiv National al PSD. Cel putin nu inca, pentru ca urmeaza sa-si faca propria analiza."Daca, la sedinta CExN de luni, 19 noiembrie, doamna prim-ministru sau presedintele…

- Fostul presedinte Traian Basescu afirma, marti, ca „Ecaterina Andronescu, blestemul sistemului de educatie romanesc“, revine in Guvern. „Dupa ce a fost extrem de critica la adresa lui Dragnea, incoruptibila Ecaterina Andronescu a sfarsit prin a-i linge ghetele stapanului pentru un vremelnic post de…

- Declaratiile de ieri ale presedintelui Iohannis pot fi catalogate ca si iresponsabile, pentru ca nu exista niciun sef de stat care sa fi procedat de maniera asta, neavand niciun argument, ci doar o obsesie ca acest guvern trebuie sa pice , a afirmat Dragnea.

- Potrivit unui comunicat de presa al Administratiei Prezidentiale, discutiile sefilor de stat si de guvern s-au concentrat pe procesul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana, problematica migratiei, securitatea interna UE si aspecte legate de relatiile externe ale UE. "In procesul…

- La scurta vreme de cand de la Cotroceni presedintele Iohannis anunta ca a decis suspendarea sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, ajuns la Guvern, ministrul Finantelor a facut cateva anunturi pe acest subiect. In prima faza, a sustinut ca suspendarea acestei sedinte “nu are temei legal”. Apoi…

- Rudolph Giuliani și-a exprimat ingrijorarea in legatura cu „prejudiciul adus statului de drept in Romania". Acesta cere verificarea protocoalelor PG-SRI si stoparea presiunilor asupra judecatorilor. „Aceasta scrisoare a domnului Giuliani are o semnificație importanta și ea arata o modificare…