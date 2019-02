Reactie din directia Sectiei care a citat-o pe Kovesi: atacuri grave si total nefondate

Stiri pe aceeasi tema

- Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție reacționeaza dupa acuzațiile de subordonare politica, sustinand ca sunt atacuri grave si nefondate. De asemenea, Sectia face apel la politicieni si la formatorii de opinie sa aiba o atitudine rezervata. Reactia vine dupa ce Kovesi a declarat…

- Despre fostul procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie s-a aflat ca a fost citat la Parchetul General, la nou infiintata Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie, Sectia pentru investigarea magistratilor, cum mai este ea cunoscuta in spatiul public. Concret, Laura Codruta Kovesi este…

- “In ultimele zile am fost supusa unei campanii de denigrare, probabil plecata din disperarea unora pentru faptul ca am ocupat primul loc in procedura pentru ocuparea funcției de procuror-șef european. Dupa ora 20 am primit o citație din partea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție…

- Adina Florea, procuror sef adjunct al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie, a avut o prima reacție dupa ce Sectia pentru procurori a CSM a respins, luni, cererea depusa de ea, privind emiterea unui aviz in vederea solicitarii in instanta a arestarii preventive a fostului sef al…

- • Patru procurori, inclusiv Lucian Onea, alungati din DNA Ploiești Violeta Stoica Serviciul Teritorial Ploiești al Direcției Naționale Anticorupție, denumit “unitatea de elita a DNA” de insași fosta șefa a acestei structuri a Parchetului General, Laura Codruța Kovesi, a ajuns sa se decimeze de la sine,…

- Deputatul Andreea Cosma a mers, luni dimineața, la sediul Parchetului General pentru a depune documente in cazul denuntului formulat de Sebastian Ghita contra fostului procuror-sef DNA Laura Codruta Kovesi. „Am venit sa aduc documente vizavi de subiectul de aseara si de anchetele care sunt pe rol cu…

- Pe fondul cazurilor de bebelusi transferati la “Grigore Alexandrescu” si a faptului ca s-a aflat ca mai multi angajati ai Maternitatii Giulesti sunt purtatori ai stafilococului auriu, Directia de Sanatate Publica Bucuresti a solicitat inca de joi Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie “Prof. Dr.…

- Pana sa inceapa sedinta Comitetului Executiv al PSD-ului, Liviu Dragnea a primit mai multe intrebari despre recent exprimata pozitie a candidatului pe care social-democratii il sustinusera pentru sefia Ministerului Dezvoltarii. “Ma delimitez total de ce a spus Ilan Laufer”, a tinut sa spuna Dragnea,…