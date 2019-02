Stiri pe aceeasi tema

- Realizatorul Antena 3 spune ca a fost invins de Tedy Motociclistul cu “o lovitura norocoasa”. Totodata, Badea face apel la internauți sa “termine cu istericalele”, ținand cont de faptul ca in ultimele zile nu contenesc glumele pe seama sa. “Bai, nene, mai terminati cu istericalele si bagatul capului…

- Teodor „Tedi” Emi, cel care l-a facut KO pe Mircea Badea in doar 5 secunde intr-o lupta de kickboxing, a fost, in urma cu 4 ani, protagonistul unor imagini asemanatoare, in care a ramas inert dupa o lovitura incasata in ring. In martie 2015, Teodor Emi a fost lasat fara cunoștința de procedeul adversarului…

- Meciul revanșa dintre Mircea Badea și motociclistul care l-a batut in urma cu cinci ani s-a terminat prost pentru vedeta de la Antena 3. Motociclistul l-a rapus și de aceasta data. Cinci secunde a durat noua reprezentație a lui Mircea Badea, care, dupa o combinație de croșeu la fața și genunchi in stomac,…

- Mircea Badea, vedeta Antena 3, a fost facut knock-out intr-un meci demonstrativ de kick-boxing contra lui Teodor „Tedi” Emi, celebrul motociclist cu care se batuse si in trecut. „Sa spui despre asta ca e „motociclist”, cand vezi cu ce se ocupa si carte de vizita are, e ca si cum ai spune ca un fotbalist…

- Mircea Badea a rezistat doar cateva secunde in meciul impotriva lui Teodor Tedi Constantin, motociclistul care l-a mai invins și in urma cu aproape cinci ani. Prezentatorul TV a fost facut knock-out in doar cateva secunde. Confruntarea a avut loc, sambata, intr-un centru comercial din Capitala. Mircea…

- Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a declarat joi ca a aflat decizia Curtii de Apel Bucuresti in cazul sefului Statului Major al Apararii (SMAp), precizand ca solutiile in aceasta situatie urmeaza sa fie gasite ''de acum inainte''. El a facut aceasta precizare la finalul Reuniunii informale…

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache (PSD) a vorbit, vineri, despre moțiunea de cenzura depusa impotriva Guvernului Dancila. „Moțiunea va fi citita luni dupa-amiaza, incepand cu...

- Mircea Badea a facut o declarație surprinzatoare in legatura cu situația in care se afla realizatorul Rareș Bogdan, care a fost suspendat de la Realitatea TV printr-un SMS, dar și in legatura cu Oreste, cel care i-a fost prieten mulți ani. Fanii, dar mai ales criticii prezentatorului de la Antena 3…