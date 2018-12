Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul vrea sa scada comisionul de administrare pentru Pilonul II de pensii de la 2,5% la 1%, iar din acest comision, jumatate, 0,5 puncte procentuale, vor reveni caselor de pensii, adica statului. Masura apare in ordonanta anuntata de ministrul Finantelor, ce va cuprinde zeci de masuri…

- Liviu Dragnea anunța ca Guvernul va adopta, intr-o noua ședința de Guvern, ce urmeaza sa aiba loc vineri, OUG in care se vor modifica termenii Pilonului II de pensii, se va introduce o ”taxa pe lacomie” și va fi plafonat prețul la gaze și electricitate.Șeful PSD a dat asigurari ca ”nu se va…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca Guvernul s-ar putea reuni, vineri, intr-o noua ședința speciala pentru a adopta ordonanța de urgența privind modificarea unor masuri fiscal-bugetare și prorogarea unor termene.OUG pregatita de Guvern face referire la modificarea Pilonului II…

- Ordonanța privind reforma Pilonului II de pensii ar putea suferi modificari, in urma unor discutii in coalitie, astfel ca romanii care vor sa isi retraga banii din contul de pensie privata in numerar ar putea avea parte de o surpriza. Aceștia ar putea fi impiedicați sa faca acest lucru și obligati,…

- Guvernul va aduce mai multe modificari la ordonanta privind reforma Pilonului II de pensii, in urma unor discutii in coalitie. Romanii nu vor putea sa isi retraga cash banii din contul de pensie privata, ci ci vor fi obligati sa cumpere titluri de stat sau actiuni, scrie Hotnews.

- Fondul Proprietatea considera ca masurile propuse prin Ordonanța de Urgența privind fiscalitatea vor avea mai multe consecințe severe. Pilonul II de pensii private risca sa fie distrus, iar sustenabilitatea pensiilor viitoare devine incerta, se arata intr-un comunicat al Fondului. De asemenea, independența…

- La patru ani de cand a confiscat fondurile Pilonului II de pensii private pentru a-si reduce datoria pubica, Polonia ia in calcul refacerea acestui sistem, recunoscand astfel eroarea, scrie Hotnews.ro.