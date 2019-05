Stiri pe aceeasi tema

- “Consider ca PSD, in forurile statutare, trebuie sa-si decida candidatul la prezidentiale. Nu mi-am dorit si nu imi doresc sa preiau conducerea PSD. Nu mi-am dorit si nu imi doresc sa candidez la Presedintie. Imi doresc, insa, sa am sanatate si sustinere, sa finalizez cu bine proiectele pentru Bucuresti.…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca in continuare sustine ca alianta PSD-ALDE sa aiba un candidat comun la Presedintie si crede ca se va ajunge la acest rezultat, asa ca duminica seara, cand a spus ca va face un anunt pe aceasta tema, nu trebuie asteptat "ceva spectaculos".

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, ca nu a inteles ca anuntul liderului PSD Liviu Dragnea ar fi unul care vizeaza o candidatura proprie la prezidentiale. Presedintele ALDE a precizat ca exista un plan cu privire la o candidatura comuna a celor doua partide.

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, miercuri, ca nu a înțeles ca anunțul liderului PSD Liviu Dragnea ar fi unul care vizeaza o candidatura proprie la prezidențiale. Președintele ALDE a precizat ca exista un plan cu privire la o candidatura comuna a celor doua partide. De partea cealalta, președintele…

- Presedintele PSD Bistrita-Nasaud, Radu Moldovan, a declarat ca nu a fost consultat privind desemnarea candidatului partidului la alegerile prezidentiale de la finele acestui an. Declaratia lui Moldovan este o reactie la afirmatia facuta marti de catre Liviu Dragnea, potrivit careia va anunta duminica…

- Calin Popscu Tariceanu a fost intrebat, intr-un interviu la DCNews, cum comenteaz anuntul lui Liviu Dragnea, potrivit caruia duminica va spune daca va candida la alegerile prezidentiale. Liderul ALDE spune ca el nu a vazut afirmatia colegului de majoritate ca pe un anunt de candidatura si ca planul…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a comentat marți, la B1 Tv, faptul ca Liviu Dragnea a spus ca va anunța duminica, dupa alegerile europarlamentare, daca va candida la scrutinul prezidențial.Zi plina la CCR - Decizie cruciala pe Codurile penale! Iohannis așteapta și el verdictul judecatorilor…

- Candidat al PSD la alegerile europarlamentare, Carmen Avram, susține ca, in opinia sa, duminica seara, Liviu Dragnea va anunța candidatura la prezidențiale din partea PSD. Declarația vine in contextul in care Liviu Dragnea a spus ca duminica va fi anunțat candidatul la prezidențiale.”Cred…