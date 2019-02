Stiri pe aceeasi tema

- Doi satmareni, Lavinia Goste și folkist-ul George Negrea sunt jurații noului format de emisiune-concurs lansat de ProTV. Echipa emisiunii „Canta acum cu mine”, care va incepe curand la Pro TV, a plecat in Polonia, in Varsovia, acolo unde au loc filmarile. Printre cei 100 de oameni implicați se numara:…

- Rata inflației a fost de 3,27% in luna decembrie 2018, aceasta scazand de la 3,43%, cat era in luna noiembrie, arata datele Institutului Național de Statistica (INS). Fața de luna decembrie 2017, cel mai mult s-au scumpit cartofii (39,64%), o serie de alte legume si conserve de legume (23,46%), transportul…

- Apple a pierdut, in ultimele doua luni, 446 miliarde de dolari din valoarea, adica mai mult decat intreaga capitalizare a Facebook. Asta dupa ce, anul trecut, gigantul american era prima companie de pe Wall Street care atingea capitalizarea de un trilion de dolari. Analiștii pun aceasta prabușire…

- In zonele in care terenurile arabile sunt cele mai productive din judet, hectarul de teren agricol s-a vandut la un pret de cateva mii de euro, comparabil cu pretul pe care l-ar plati o persoana pe un autovehicul de productie ...

- Romania a inregistrat cea mai mare crestere de pret la electricitate din toata Uniunea Europeana (14%), in primele sase luni ale acestui an, in timp ce in Polonia pretul a scazut cu 4,3%. In acelasi timp, Romania avea cel mai redus pret la gaze (3,2 euro/100kw), urmata de Ungaria (3,6…

- eMAG a anunțat ca ține campanie de reduceri doar pe 16 noiembrie. Are și anul acesta mașini. Pe eMAG un BMW i8 de 362 CP, special edition, a aparut epuizat in mai puțin de 15 minute, dupa cae a revenit in oferta Prețul la care a fost listat de Black Friday a fost de peste 140.000 de euro. Totuși,…

- Cartofii, legumele si conservele de legume, energia termica si combustibilii s-au scumpit cel mai mult in decursul lunii octombrie fata de septembrie, inregistrand, totodata si printre cele mai mari cresteri de preturi raportat la decembrie 2017, reiese din datele Institutului National de Statistica…