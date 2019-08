Stiri pe aceeasi tema

- Discuții pe teme politice șa ședința comisiei pentru situații excepționale de la Cimișlia. Deputatul PD din circumscripție, președintele de ononare al democraților a asistat la intrunire cu un discurs despre actualitatea politica din Republica Moldova. O inregistrare audio de la reuniune a fost plasata…

- Uniunea Europeana a indemnat la calm, dupa deciziile luate de Parlamentul de la Chisinau, potrivit unei declaratii semnate de purtatoarea de cuvant a Comisiei pe teme de politica externa, Maja Kocijanc. Reactia UE vine dupa ce Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a invalidat, sambata, decretele…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a spus miercuri, pe Facebook, dupa ce in presa au aparut fotografii de la o intalnire a sa cu liderul USR Dan Barna, intr-o cafenea din Bruxelles, ca la aceeași masa a discutat și cu pesediști și cu liberali și ca poate sa dea și el o poza 'picanta' cu Traian Basescu:Adevaratii…

- Partidul Democrat (PD) infirma faptul ca astazi, în cadrul unei reuniuni de la Complexul „Vatra”, s-a convenit asupra unei ample manifestații pentru data de 5 iunie curent, în cadrul careia democrații „sa forțeze” numirea lui Vlad Plahotniuc în funcția de…

- Doctori și profesori reacționeaza dupa ce Catalin Radulescu a spus ca medicii ar trebui sa dea salariile inapoi, iar profesorii sa plece la cules de fructe afara: „Este reacția furibunda a unui muribund”. Vasi Radulescu spune ca deputatul recunoaște practic majorarea salariilor in scop electoral.Medicul…

- Europarlamentarul Norica Nicolai afirma ca, vazand cum criticilor sale la adresa lui Guy Verhofstadt le-a raspuns, „prompt si slugarnic“, Cristian Ghinea, si-a amintit replici din piesa „Sfantul Mitica Blajinul“, care aratau „slugarnicie in stare pura“.

- Premierul Viorica Dancila a comentat, marti, aducerea in tara a lui Radu Mazare.„Nu as vrea sa comentez, justitia trebuie sa isi faca datoria si si-a facut datoria, si-a facut datoria chiar prompt. Justitia trebuie facuta in mod egal indiferent de nume. Noi ne-am comportat intr-un mod corect.…

- Aflat in vizita electorala in Dolj alaturi de ministrul Agriculturii Petre Daea, Liviu Dragnea a fost intrebat cum comenteaza modul in care a fost caracterizat de postul public de televiziune german. Pentru Dragnea, a fost un prilej sa-si continue retorica anti-occidentala si, mai mult, el a sustinut…