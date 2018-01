Stiri pe aceeasi tema

- Dragnea: Si eu si PSD ne delimitam fara ezitare de declaratiile lui Tudose privind comunitatea maghiara Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca PSD se delimiteaza ”fara ezitare” de declaratiile fostului premier Mihai Tudose privind comunitatea maghiara si introducerea pedepsei capitale,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, dupa intalnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca subiectul intrarii la guvernare a Uniunii a fost inchis imediat dupa alegeri si nu a fost deschis nici de catre UDMR si nici de PSD. "Nu am discutat…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, dupa întâlnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca subiectul intrarii la guvernare a Uniunii a fost închis imediat dupa alegeri si nu a fost deschis nici de catre UDMR si nici de PSD.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat, marti, dupa intalnirea pe care social-democratii au avut-o cu reprezentantii UDMR, ca nu au avut loc negocieri si ca a fost o discutie in care premierul desemnat, Viorica Dancila, a raspuns la intrebari. „Nu au fost negocieri. Viorica Dancila a primit foarte…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, ca a fost placut impresionat dupa discuția avuta cu premierul desemnat, Viorica Dancila. Hunor a precizat ca i-a placut la premierul desemnat, Viorica Dancila, faptul ca a raspuns la toate intrebarile fara sa se uite la liderul PSD, Liviu Dragnea. „Mi-a…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, a declarat, marti, dupa intalnirea cu UDMR, ca a prezentat programul de guvernare, precizand ca nu s-au discutat aspecte referitoare la intrarea la guvernare a UDMR.

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, a declarat, marti, dupa discutiile la care a participat alaturi de presedintele PSD, Liviu Dragnea, cu parlamentarii UDMR, ca nu a auzit din partea Uniunii vreo solicitare...

- Ministerul Finantelor ar putea merge pe ideea de conformare voluntara de declarare a veniturilor, urmand a face verificari pe baza analizei de risc, in contextul in care stopajul la sursa ar putea fi o solutie pentru anumite categorii profesionale, iar contributiile la sanatate ar putea sa nu mai…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, ca i-a placut la premierul desemnat, Viorica Dancila, faptul ca a raspuns la toate intrebarile fara sa se uite la liderul PSD, Liviu Dragnea. "Mi-a placut ca a raspuns la toate intrebarile fara sa se uite la presedintele Dragnea. Tot…

- UPDATE Liviu Dragnea, presedintele PSD, a precizat, marti, dupa intalnirea pe care social-democratii au avut-o cu reprezentantii UDMR, ca nu au avut loc negocieri si ca a fost o discutie in care premierul desemnat, Viorica Dancila, a raspuns la intrebari. "Nu au fost negocieri. Viorica Dancila…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat, marti, dupa intalnirea pe care social-democratii au avut-o cu reprezentantii UDMR, ca nu au avut loc negocieri si ca a fost o discutie in care premierul desemnat, Viorica Dancila, a raspuns la intrebari. ''Nu au fost negocieri. Viorica…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, a declarat, marti, dupa discutiile la care a participat alaturi de presedintele PSD, Liviu Dragnea, cu parlamentarii UDMR, ca nu a auzit din partea Uniunii vreo solicitare pentru a intra la guvernare. "Nu am auzit aceasta solicitare din partea UDMR", a…

- PSD va avea o intalnire, marti, cu reprezentantii UDMR, pentru a discuta o susținere a Guvernului Dancila, la votul de investitura din Parlament. La discuțiile de la ora 13.00 urmeaza sa participe și premierul desemnat, Viorica Dancila. UDMR a anunțat deja ca nu ia in calcul o intrare la guvernare,…

- Dragnea si Dancila se intalnesc astazi cu reprezentantii UDMR Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul desemnat, Viorica Dancila, vor avea o intalnire, marti, cu reprezentantii UDMR, au declarat surse PSD. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, declara, luni, ca va urma o intalnire cu Dancila. Întrebat,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul desemnat, Viorica Dancila, vor avea o intalnire, marti, cu reprezentantii UDMR, au declarat, pentru Mediafax, surse PSD. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, declara, luni, ca va urma o intalnire cu Dancila.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, împreuna cu premierul desemnat Viorica Dancila ar urma sa se întâlneasca marți, cu UDMR. Întâlnirea ar urma sa aiba loc la ora 13. Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, declara luni, ca nu face…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, exclude o intrare la guvernare a Uniunii, sustinand ca acest subiect nu exista si ca nu exista o astfel de solicitare nici din partea UDMR, nici din partea coalitiei PSD – ALDE, potrivit MEDIAFAX.Citeste si: Mutare de ULTIM MOMENT: Formularul 600, AMANAT pana…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, a declarat luni ca nu face invitatii la televizor nimanui, cu atât mai putin UDMR, fata de care are un mare respect ca partener de dialog si colaborare în Parlament. El a subliniat ca nu a avut nicio discutie pâna…

- Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a declarat luni, întrebat daca este normal ca în viitorul Guvern sa fie loc si pentru ministri cu probleme penale, ca un om este vinovat în momentul în care o decizie judecatoreasca definitiva si irevocabila stabileste acest lucru.…

- Tariceanu: Doamna Dancila, Slava Domnului, n-a trecut prin meandrele statului paralel Presedintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, ca din informatiile sale, premierul desemnat Viorica Dancila nu a trecut prin "meandrele statului paralel din Romania", adaugand ca aceasta va avea un rol…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor a exclus, luni, intrarea la guvernare a Uniunii, precizand, intr-o conferinta de presa sustinuta la Oradea, ca acest subiect nu exista, fiindca nu exista o astfel de solicitare nici din partea UDMR, nici din partea coalitiei PSD – ALDE. Președintele UDMR a precizat si ca…

- Liderii PSD si ALDE au stabilit ca numele noilor ministri din Guvernul ce va fi condus de premierul desemnat, Viorica Dancila, sa fie anuntate la sfarsitul acestei saptamani. Asta desi toata lumea se astepta ca noua componenta sa fie anuntata astazi, dupa sedinta coalitiei de guvernare. Presedintele…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, considera oportuna cooptarea UDMR la guvernare, dar spune ca respecta optiunea reprezentantilor Uniunii care s-au pronuntat deja în acest sens. El a adaugat ca asteapta totusi concluziile care vor rezulta din discutiile pe care…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a exclus luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Oradea, intrarea la guvernare a Uniunii, precizand ca acest subiect nu exista, fiindca nu exista o astfel de solicitare nici din partea UDMR, nici din partea coalitiei PSD-ALDE, scrie News.ro. Liderul UDMR a precizat…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca UDMR ar trebui invitat la guvernare. De partea cealalta, liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca nu face invitații la televizor nimanui.Citește și: Calin Popescu Tariceanu, oferta de ultim moment: invita UDMR la guvernare ”Eu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat luni ca in sedinta Comitetului Executiv nu se va discuta despre ministere, adaugand ca, in cazul in care s-ar stabili in cursul acestei zile viitorul Cabinet, coalitia s-ar grabi. ''Parerea unanima a fost ca ne-am grabi daca astazi am…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, exclude o intrare la guvernare a Uniunii, sustinand ca acest subiect nu exista si ca nu exista o astfel de solicitare nici din partea UDMR, nici din partea coalitiei PSD &n...

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, exclude o intrare la guvernare a Uniunii, sustinand ca acest subiect nu exista si ca nu exista o astfel de solicitare nici din partea UDMR, nici din partea coalitiei PSD – ALDE, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- UDMR va decide daca va vota Guvernul Dancila in Parlament, dupa ce va cunoaste „persoanele care vor defini viitoarea echipa guvernamentala si programul”, declara la RFI liderul deputatilor Uniunii, Attila Korodi, potrivit news.ro. Deputatul UDMR spune ca formatiunea sa este in expectativa: „E prea devreme…

- Sunt negocieri intense joi pentru noul guvern, iar programul de guvernare ar putea fi modificat, potrivit unor surse citate de Antena 3.Citește și: ALERTA - Președintele PSD Neamț a fost REȚINUT de DNA Președintele PSD, Liviu Dragnea, discuta de mai multe ore, in biroul sau, cu șeful…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat miercuri ca sunt importante punerea in practica a programului de guvernare, 2018 – Anul Centenarului si pregatirea preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019. Dancila a multumit presedintelui Klaus Iohannis pentru…

- UDMR nu spune nici nu, nici da in privința propunerii PSD-ALDE - Viorica Dancila - la funcția de premier și așteapta decizia lui Klaus Iohannis, a declarat președintele Uniunii, Kelemen Hunor, la ieșirea de la discuțiile cu președintele Klaus Iohannis.

- Liviu Dragnea a declarat, dupa consultarile cu președintele Iohannis de la Cotroceni, ca a avut o discuție cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, despre o eventuala susținere a Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru.„Am avut o discuție cu domnul Kelemen Hunor. I-am spus argumentele pentru…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, in mod oficial si direct, propunerea social democratilor pentru functia de premier europarlamentarul Viorica Dancila, informeaza Agerpres.ro. I am prezentat presedintelui in mod…

- Consultarile la Palatul Cotroceni au început miercuri la ora 12.00. Primii chemati au fost liderii PSD-ALDE. „Am avut o întâlnire cu președintele României în acest format, PSD+ALDE, i-am prezentat președintelui în mod oficial și direct propunerea noastra”,…

- Viorica Dancila, propunerea PSD pentru funcția de prim ministru, se afla la aceasta ora în biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputaților. Întâlnirea dintre cei doi are loc înainte de consultarile de la Palatul Cotroceni. Presedintele Klaus Iohannis va avea, miercuri,…

- Primii care vor merge la consultari, incepand cu ora 12, vor fi cei de la PSD-ALDE. Propunerea de premier este europarlamentarului Viorica Dancila. Delegatia va fi condusa de Liviu Dragnea. „Da, am spus ca nu voi mai merge niciodata la Cotroceni in actualul mandat, dar cand am spus-o nu m-am gandit…

- Melescanu a spus despre Dancila ca detine experienta in ceea ce priveste relatia cu Uniunea Europeana, este o persoana non-conflictuala si si-a insusit programul de guvernare. "A fost o sedinta de coalitie in care colegii de la PSD ne-au informat despre decizia care a fost adoptata in cadrul…

- Presedintele executiv al UDMR, Porcsalmi Bálint, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca principiul dupa care Uniunea se va ghida la consultarile de la Cotroceni este acela de a avea cât mai repede un guvern, decizia privind persoana nominalizata de PSD pentru functia de premier urmând…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca mandatul Uniunii la consultarile de miercuri de la Cotroceni va fi ca este nevoie cat mai repede de un guvern pentru a se termina criza. In ce o priveste pe Viorica Dancila, Kelemen spune ca nu o cunoaste. Kelemen Hunor a declarat, marti, corespondentului…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca Uniunea merge la consultarile de miercuri de la Cotroceni cu sugestia de a se instala cat mai repede un Guvern pentru a pune punct crizei politice. In ceea ce o priveste pe Viorica Dancila, Hunor spune ca nu o cunoaste, dar ca liderii UDMR ii vor sta la…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca mandatul Uniunii la consultarile de miercuri de la Cotroceni va fi ca este nevoie cat mai repede de un guvern pentru a se termina criza. In ce o priveste pe Viorica Dancila, Kelemen spune ca nu o cunoaste.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca mandatul Uniunii la consultarile de miercuri de la Cotroceni va fi ca este nevoie cat mai repede de un guvern pentru a se termina criza. In ce o priveste pe Viorica Dancila, Kelemen spune ca nu o cunoaste.

- Agitatia de ieri din PSD si o eventuala restructurare a Guvernului l-au obligat pe presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sa-si scurteze vacanta. Revenit in tara, Tariceanu a avut o intalnire cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, unde, potrivit unor surse politice, seful ALDE a spus clar ca o restructurare…

- Președintele PSD Liviu Dragnea vrea inlocuirea lui Mihai Tudose din fruntea Executivului, conform informațiilor obținute de Digi24. Dragnea s-a intalnit, la finalul anului, cu principalii lideri ai partidului pentru a discuta posibilitatea de a schimba premierul in aceasta luna. Intalnirea s-a desfasurat…

- Președintele PSD Liviu Dragnea vrea inlocuirea lui Mihai Tudose din fruntea Executivului. El s-a intalnit, la finalul anului, cu principalii lideri ai partidului pentru a discuta posibilitatea de a schimba premierul in aceasta luna, potrivit informatiilor Digi24. Intalnirea, care a avut loc in afara…

- Motiunea de cenzura intitulata ”PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma”, depusa de PNL, va fi dezbatuta in plenul Parlamentului joi, incepand cu ora 11.00. Liberalii au anuntat ca de la aceeasi ora organizeaza un lant uman in jurul Palatului Parlamentului. Motiunea de cenzura a PNL a fost depusa…

- Moțiunea de cenzura depusa de PNL impotriva Guvernului condus de Mihai Tudose va fi dezbatuta și votata, joi, de la ora 11.00, in Plenul Parlamentului. Moţiunea de cenzură a PNL a fost depusă la Parlament vinerea trecută şi a fost citită, luni după-amiază, într-o…

- Grupurile parlamentare ale UDMR s-au reunit, marti, presedintele Uniunii anuntand ca maghiarii se vor abtine la motiunea de cenzura depusa de PNL impotriva Guvernului. ”Am constatat ca nu exista, la concluzii (in motiunea de cenzura – n. red.), altceva decat deficit 3%, nevoie de transparenta si reducerea…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus ca parlamentarii Uniunii nu vor vota moțiunea de cenzura, chiar daca modificarile fiscale au fost facute anapoda, pentru ca nu se înțelege bine cu liberalii. ”La prima vedere, sunt niste masuri neoliberale. Transferul…