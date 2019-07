Stiri pe aceeasi tema

- Descoperire macabra in cazul dispariției a doua adolescente din Caracal: polițiștii au gasit ramașițe umane in casa unui mecanic auto din Caracal, despre care presupun ca ar fi luat fetele cu mașina, la ocazie. Ancheta este in plina desfașurare.

- Polițiștii au gasit o mizerie de nedescris la casa principalului suspect al cazului din Caracal, curtea barbatului fiind ticsita de vechituri aruncate aleatoriu, gunoaie, dar și un butoi, in care, potrivit polițiștilor, au fost gasite ramașițe umane.In curtea mecanicului din Caracal, principalul…

- A fost facuta publica imaginea posibilului criminal in serie dupa disparitia a doua fete. Ramasite umane si bijuterii au fost gasite in locuinta unui mecanic auto din Caracal, perchezitionata vineri dupa disparitia a doua adolescente, la interval de cateva luni. Ramasitele sunt trimise la expertiza.…

- SCANDALOS… Zeci, poate chiar sute de familii din judetul Vaslui au fost „calcate” in ultimele zile de anumiti reprezentanti ai ENEL, care cu un tupeu fara margini au spus oamenilor ca sunt „de la lumina, de la E-ON”. Oamenii le-au deschis portile, i-au invitat in case, dupa care indivizii in cauza au…

- Viceprimarul municipiului Caracal, Octavian Stanescu, a anuntat marti, pe Facebook, ca a fost exclus din PSD si a afirmat ca a fost "sanctionat pentru ca am ales sa-mi pastrez coloana vertebrala si sa nu plec capul " in fata primarului Liviu Radu. Decizia excluderii din PSD a lui Octavian Stanescu a…

- Serban Nicolae a reactionat dur, joi, pe Facebook, dupa decizia partidului, luata in sedinta informala de la Vilal Lac 1, de a-i lua sefia grupului PSD din Senat, pentru ca s-a opus sustinerii lui Muhur Isarescu, pentru functia de guvernator BNR. "TUSEA ȘI JUNGHIUL", isi intituleaza senatorul PSD postarea…

- Din pacate, intalnesc in randul angajatilor din Romania, destul de frecvent, cazuri in care oamenii sufera de stari de depresie. Mai trist este faptul ca acestia nici nu isi dau seama ca trec prin ele. Conform studiului Stres National pe care l-am realizat in urma cu un an, 93% din angajatii…

- Aproximativ 700 de timișoreni au raspuns apelului lansat de Cif și au venit, sambata, in Gradina de Vara Capitol pentru a o curața și a-i reda stralucirea. Voluntarii au curațat toate cele 2000 de scaune, au ajutat la vopsirea gardurilor metalice din interiorul gradinii, au plantat flori și au strans…