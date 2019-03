Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta de 14 ani din judetul Bacau este suspectata ca si ar fi injunghiat mortal mama care o certa. Potrivit RomaniatV.net, momentan nu se cunosc detalii in legatura cu motivul scandalului, insa, la un moment dat, fata de 14 ani a femeii a pus mana pe un cutit si a injunghiat o mortal pe mama…

- O copila de 14 ani și-a injunghiat mortal mama, in timpul unei dispute in familie. Fata care și-a ucis mama mai are doi frați, iar toți cei trei copii sunt acum orfani. Crima a avut loc in localitatea Darmanești, Bacau. Femeia de 43 de ani a murit pe loc dupa ce lovitura cuțitului infipt chiar de fiica…

- O crima ce a avut loc pe strada a fost surprinsa de o camera de supraveghere. Un adolescent in varsta de 18 ani a fost ucis cu sange rece de un grup de tineri. Mama lui nu a mai putut decat sa il sarute și sa aștepte inevitabilul.

- Procurorii din Alba ancheteaza un caz de omor produs noaptea trecuta, in localitatea Craciunelu de Jos. Potrivit unor surse, o femeie in varsta de 37 de ani și-ar fi injunghiat mortal soțul, in cursul nopții trecute. Victima este un barbat in varsta de 44 de ani. Crima s-ar fi petrecut pe fondul unei…

- O tanara de 15 ani este data disparuta de aproape o luna si nimeni nu stie nimic de ea. Adolescenta, originara din Berlin, a disparut pe 8 februaruie, atunci cand a plecat acasa la sora ei, iar de atunci nu mai exista nicio veste despre ea.

- O noua crima ingrozește Romania! Un barbat si-a injunghiat de mai multe ori sotia, apoi s-a sinucis. Totul s-a petrecut sub privirile copilului de 10 ani Un barbat si-a omorat sotia, in noaptea de duminica spre luni, injunghiind-o de mai multe ori, apoi s-a sinucis, aruncandu-se in gol de la etajul…

- Mai multe anchete au fost declanșate in cazul elevei din Farcașești care ar fi fost data jos din microbuzul școlar. Parinții unei copile de clasa a V-a spun ca micuța a fost data jos de șofer, la mai mult de un kilometru de casa, pentru ca ar f...

- Investigațiile in cazul oribilei crime din Mediaș, aoclo unde un tanar a murit, continua. Dupa ce principalul suspect a fost arestat, alți doi barbați au mai fost reținuți pentru 24 de ore.