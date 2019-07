Stiri pe aceeasi tema

- Socialistii europeni s-au declarat marti ''profund dezamagiti'' de nominalizarile pentru conducerea principalelor institutii ale UE decise de liderii europeni la un summit maraton desfasurat la Bruxelles timp de trei zile, relateaza agentia Reuters.Conform compromisului la care au ajuns liderii…

- Socialistii europeni s-au declarat marti ''profund dezamagiti'' de nominalizarile pentru conducerea principalelor institutii ale UE decise de liderii europeni la un summit maraton desfasurat la Bruxelles timp de trei zile, relateaza agentia Reuters. Conform compromisului la care au ajuns…

- Delicatele negocieri angajate la Consiliul European de la Bruxelles pentru desemnarea celor care vor conduce principalele institutii ale Uniunii Europene, in primul rand Comisia Europeana, in urmatorii cinci ani au...

- Și spanioloaica pe deasupra Europarlamentarii socialisti au ales-o marti la Bruxelles pe deputata spaniola Iratxe Garcia pentru a prelua conducerea grupuluiS&D in Parlamentul European. Actualul presedinte, germanul Udo Bullmann, a anuntat luni seara ca renunta sa o contracandideze pentru acest post,…

- Proiectiile rezultatelor alegerilor pentru Parlamentul European din 23-26 mai publicate marti seara la ora 19:06 (ora 16:06 GMT) au confirmat pierderile principalelor doua grupuri politice de centru-stanga si centru-dreapta si progresele realizate de liberali si de Verzi, potrivit site-ului www.election-results.eu.…

- Sefii de stat sau de guvern ai statelor membre ale Uniunii Europene se reunesc marti, la Bruxelles, pentru a analiza rezultatele alegerilor pentru Parlamentul European din 23-26 mai si pentru a incepe procesul de desemnare a sefilor principalelor institutii ale UE.

- Fostul lider al socialistilor in Parlamentul European, austriacul Hannes Swoboda, a transmis o declaratie video de sustinere in campania electorala a lui Marian Vanghelie si a partidului sau, Partidul Socialist Democrat Independent (PSDI). Declaratia a fost transmisa duminica in emisiunea Controverse…

- Marian Vanghelie, președintele Partidului Social Democrat Independent (PSDI) a declarat pentru STIRIPESURSE.RO ca poarta negocieri cu socialiștii europeni de mult timp. Acum cateva zile, la Viena, a avut o serie de discuții cu liderii marcanți din echipa socialiștilor europeni pentru ca PSDI sa devina…