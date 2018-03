Stiri pe aceeasi tema

- Noul amfiteatru va avea 80 de locuri si aici se vor desfasura activitati didactice, stiintifice si medicale pentru toate clinicile universitare ale spitalului. Investitia va fi realizata din bugetul local al sectorului 1, informeaza Primaria, prin intermediul unui comunicat. "Am primit o cerere…

- Tinand cont de mesajul meteorologilor – mai exact avertizarea cod galben de lapovita, ninsoare, polei si intensificari ale vantului, la nivelul Primariei conduse de Dan Tudorache s-a facut un plan de actiune, in vederea deszapezirii si a combaterii poleiului de pe arterele principale si secundare…

- Simona Gherghe a ajuns zilele acestea de urgenta pe masa de operatie. Indragita prezentatoare povesteste de ce a ajuns sa se opereze. Din cauza imunitatii scazute, vedeta sustine ca i-au aparut mai multe papiloame in jurul gatului si ca a fost nevoita sa si le scoata. Ea a tinut sa isi anunte si fanii…

- Introducerea microcentralelor de cartier a fost o operatie reusita desi, din pacate, pacientul – sistemul de termoficare al Resitei – murise deja. Chiar si asa, municipalitatea resiteana ar putea fi la un pas de a gasi solutia care sa ne ia noile centrale inutile de pe cap. Problema centralelor…

- Simona Gherghe s-a operat de urgența, in acest weekend. Prezentatoarea emisiunii „Acces Direct” a fost supusa unei intervenții chirurgicale, la Spitalul Colentina din București. Vedeta a anunțat ca a mers la medic pentru a scapa de un papilom. Acum, Simona se simte foarte bine și susține ca nu iși va…

- CJ Cluj aloca 4,5 milioane lei pentru cultura, sport si culte religioase ONG-urile culturale si sportive, cat si cultele religioase au posibilitatea sa depuna la sediul CJ Cluj cereri in vederea obtinerii finantarilor nerambursabile din fonduri publice judetene doar pana vineri, 16 martie 2018, ora…

- Marele afacerist care a crezut ca da o „teapa" Primariei, dar care acum se da pe brazda Omul de afaceri Dorin George Bob si magazinul Lidl isi asuma in sfarsit realizarea unui sens giratoriu pe care ar fi trebuit sa il finalizeze in 2016. ZIUA de CLUJ scria, zilele trecute, despre faptul ca Primaria…

- Oaman Claudia Iurescu (PMP) a initiat o hotarare de Consiliu Local prin care administratia locala infiintarea unui centru de apel telefonic gratuit in subordinea Serviciul Public Asistenta Sociala din cadrul Primariei, la care sa sune atat victimele agresiunilor cat si persoane din anturajul acestora…

- Moment rușinos la știrile Antenei 3 din noaptea de marți spre miercuri, în timp ce prezentatoarea TV Andreea Perminov citea o știre preluata de pe site. Potrivit paginademedia.ro, prezentatoarea a citit de pe prompter atât informația propiu-zisa, cât și textul care apare…

- Prezentatoarea a citit de pe prompter atat informatia propiu-zisa, cat si textul care apare automat atunci cand copiezi o stire de pe Profit.ro. Text care suna astfel: „Informatiile publicate de Profit.ro pot fi preluate doar in limita a 500 de caractere si cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere…

- Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale - PAID Romania simplifica procesul de despagubire in cazul daunelor produse de cutremure datorita unui acord de colaborare cu Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), informeaza marti PAID. Prin urmare, în…

- Tineretul National Liberal TNL a initiat o campanie de constientizare a felului in care au fost bugetate cheltuielile si veniturile de catre Primaria si Consiliul Local Municipal Constanta pentru anul 2018. In urma studierii celor peste 300 de pagini publicate pe pagina oficiala a Primariei, tineretul…

- Primaria a anuntat ziua pentru dezbaterea pe raportul de mediu in cazul noului Plan Urbanistic General (PUG) al Iasului. Evenimentul va avea loc pe 17 aprilie, potrivit unui anunt al municipalitatii. Noul PUG si raportul de mediu pot fi consultate de orice persoana interesata atat la sediul Primariei,…

- Circulația prin municipiul Chișinau, capitala R. Moldova, este foarte problematica din cauza noroiului, a strazilor întunecoase, a trotuarelor sparte și a carosabilului care se afla într-o stare deplorabila. E adevarat ca, în ultimii ani, s-a mai facut câte ceva, dar prea…

- Stațiunea montana Straja este in plina expansiune. Aflata in sudul județului Hunedoara, micuța stațiune atrage din ce in ce mai mulți turiști. Autoritațile publice locale, alaturi de investitorii privați cauta sa dezvolte stațiunea. “Și noi, investitorii privați venim in sprijinul Primariei,…

- Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a avut o reacție foarte categorica la adresa unei invitate din platoul emisiunii Acces Direct, de la Antena 1. Simona Gherghe, care a fost refuzata de postul de televiziune Pro TV cu ani in urma , și-a pus la punct o invitata pe care a avut-o la emisiunea…

- Procurorii ieseni au intocmit un dosar penal si au inceput urmarirea penala in rem privind lucrarile de amenajare efectuate la sediul Partidului Social Democrat din Iasi, in urma sesizarii Primariei."Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi a inregistrat dosarul penal cu numarul 1874 P 2018, avand ca…

- Cresterea gradului de reciclare a gunoiului in gospodarii sau la agentii comerciali nu tine pasul cu pretentiile europene sau cu cotele impuse la nivel national. Pentru acest motiv, in ciuda campaniilor de constientizare si a amenzilor impartite celor care nu selecteaza, Oradea continua sa…

- UPDATE 12:25 Cinci persoane au fost retinute in urma perchezitiilor de azi in dosarul care vizeaza ilegalitati comise in domeniul constructiilor. Grupul este suspectat de trafic de influenta asupra unor persoane publice din cadrul SCT Chisinau si ai Primariei. Operatiunea continua. UPDATE 10:32CNA…

- Localnicii din cele șase sate care formeaza comuna Varadia de Mureș sunt revoltați ca administrația locala ii obliga sa plateasca o taxa pentru un serviciu inexistent, fapt recunoscut inclusiv de catre primar. Cei care s-au prezentat in ultima vreme la casieria Primariei pentru plata taxelor și impozitelor…

- Actualmente, la Primaria municipiului Chisinau puterea este uzurpata, iar in fruntea Primariei este o persoana venita pe usa din spate care nu are nicio legitimitate. Declaratia a fost facuta de presedintele Fractiunii Partidului Liberal in CMC, Ion Cebanu, la dezbaterile publice cu tema: „Interferente…

- Primarul interimar al capitalei Silvia Radu a vorbit despre realizarile sale la implinirea a 100 de zile de mandate, informeaza Noi.md. Radu afirma ca a preluat conducerea Primariei intr-o situație deplorabila, a deconspirat scheme de corupție și abuzuri in majoritatea direcțiilor municipale. „Am…

- Sambata a avut loc un simulacru de dezbatere publica privind bugetul local al municipiului Alba Iulia. In cadrul acestei tentative de democrație participative, Mircea Hava a organizat o adevarata baricada prin care sa-i impiedice pe oameni sa interpeleze administrația locala cu privire la ”avuția” orașului.…

- Curtea de Conturi - Camera de Conturi Galati a efectuat un control la Serviciul Public ECOSAL Galati, pe anul 2016, care a scos la iveala o serie de nereguli care au dus la constatarea unor abateri financiar-contabile de 1.320.549 lei. Aceasta suma a rezultat ca urmare a patru mari ”abateri de la legalitate…

- „Aici, pe holul acesta, la intrare. Aici, pe holul acesta, imi desfasor activitatea opt ore. Aici stau. Incalzire, nimic”, spune șoferul. Virgil Calota a fost concediat in urma cu doi ani din functia de sofer al primariei pentru ca nu avea permis pentru categoria D ca sa conduca si microbuzul scolar,…

- Simona Gherghe nu suporta, clar, invitatii care vin in platou si mesteca guma. Prezentatoarea TV a somat, din nou, o persoana aflata in platou sa scuipe ce are in gura. Femeia prezenta in platou s-a conformat si a eliminat guma intr-un servetel. A

- Primaria a avut in 2017, incasari cu 38% mai mari decat in anul precedent. Asta in conditiile in care sumele incasate din amenzi au scazut iar cele intrare din plata cu telefonul si din folosirea parcarii de la Primarie au crescut seminificativ. „Asta inseamna o crestere a gradului de conformare…

- Primaria municipiului Aiud organizeaza, in data de 20.02.2018, ora 12:00, la sediul din Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, licitație publica deschisa cu strigarea prețului pentru vanzarea parcelei de teren intravilan, inscrisa in CF nr. 33 Aiud, nr. top. 2666/56/2, 2667/1/56/2, cu suprafața de 138 m2 , situata…

- Simona Gherghe a facut o marturisire șocanta! Prezentatoarea a povestit momentele de groaza prin care a trecut dupa ce a recurs și ea la pastile de slabit pentru a scapa de kilogramele in plus. Mai mult, vedeta a povestit prin ce pericol a trecut recurgand la aceasta soluție.

- Clujenii sunt invitati luni, de la ora 14.00, in Sala de Sticla a Primariei municipiului Cluj-Napoca la dezbaterea publica privind proiectul de buget al municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2018. Primaria a facut publice 22 de prioritati pentru anul in curs.

- Simona Gherghe i-a scos fetița la fereastra casei pentru ca micuța sa vada cum cad fulgii de zapada. Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe, care a intrerupt emisiunea pe care o modereaza la Antena 1 pentru a-i atrage atenția unei invitate , se bucura de weekend alaturi de familia sa. Cum in Capitala…

- Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a oprit emisiunea pe care o modereaza la Antena 1 pentru a „urechea” o invitata in platou. Simona Gherghe, in varsta de 40 de ani , a revenit la carma emisiunii „Acces Direct”, pe care o modereaza la Antena 1. Simona Gherghe a fost in concediu postnatal dupa…

- Joi, la sediul Primariei, a avut loc o noua ședința a Comisiei pentru Siguranța Circulației, condusa de primarul Cristi Misaila, ce are ca scop reglementarea aspectelor privind traficul și circulația rutiera in municipiul Focșani. In cadrul intalnirii au fost analizate și dezbatute…

- Municipiul Brasov are in proprietate imobilele situate pe strada Mihai Viteazul nr. 11 si care din anul 1938 deservesc Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), care indeplineste si functia de Centru Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiilor. Cladirile propuse pentru eficientizare energetica…

- Este vorba despre reabilitarea si extinderea retelei de apa la Marga si Vama Marga si de construirea unui dispensar modern, in centru de comuna. Primaria mai are facturi neachitate si la Pompieri, dar si la firma de salubrizare, insa Beg spune ca, de indata ce va primi noul buget, isi va…

- Clujul a facut un prim pas important pentru reteaua de metrou. Primaria a alocat pentru 2018 suma de 3,48 de milioane lei pentru studiul de prefezabilitate si diverse alte studii privind introducerea metroului in oras. Alte 23 de milioane de lei vor fi folositi pentru cumpararea de tramvaie, dintr-un…

- Star Taxi critica decizia PMB de a renunța la aplicații. Taximetriștii dau in judecata companiile care au dezvoltat aplicațiile de taxi Star și Clever. Pe langa disputa cu Uber, Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) a mai deschis un front, in justiție, impotriva…

- În urma unui concurs public, Agenția „Capitalimobil” SRL a fost desemnata drept organizator al licitațiilor funciare cu strigare în municipiul Chisinau. Decizia a fost luata de Comisia de concurs la 11 ianuarie, transmite IPN citând un comunicat de presa al…

- Singurul Parc Industrial din orasul Galati a ramas fara teren, dupa ce fostul director al unitatii a incheiat, fara stirea Primariei, proprietarul parcului, un contract cu o firma din Ucraina prin care ceda in concesiune terenul. Cazul este anchetat de procurori.

- Caz cutremurator intre doi soti. Barbatul isi acuza sotia ca a facut copii cu fratele sau. Cazul a fost prezentat in emisiunea "Acces Direct", unde cei doi soti au fost invitati si au dezvaluit mai multe detalii despre problema lor.

- Simona Gherghe s-a intors la tv, dupa ce Mirela Vaida i-a ținut locul mai bine de jumatate de an. "Sunt puțin emoționata! Nu am mai facut chestia asta de noua luni. Intre timp, cred ca știți deja ca am nascut o fetița care are acum 7 luni și jumatate, care este bine, este acasa cu mama mea.…

- Indragita prezentatoare Simona Gherghe a revenit la emisiunea “Acces Direct”, dupa o pauza de noua luni. Chiar daca s-a dezlipit cu greu de fetița sa, Ana Georgia, prezentatoarea abia aștepta intalnirea cu telespectatorii care o admira atat de mult.

- Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe, care va reveni la carma emisiunii „Acces Direct” in luna ianuaie a acestui an, profita din plin de vacanța de sarbatori pentru a se bucura de familia sa.Simona Gherghe a stralucit la petrecerea de Revelion, aceasta a purtat o haina neagra, eleganta, și-a…

- Mirela Vaida și-a luat la revedere de la telespectatori in ultima emisiune „Acces Direct” pe care a prezentat-o la Antena 1. Mirela Vaida, care are o familie foarte frumoasa , a fost, din primavara acestui an moderatoarea emisiunii „Acces Direct”, de la Antena 1. Prezentatoarea a inlocuit-o atunci pe…