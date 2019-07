Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Dolj a decis sambata arestarea preventiva pentru 30 de zile a lui Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal suspectat de uciderea adolescentei de 15 ani din localitatea Dobrosloveni, judetul Olt, el fiind acuzat de comiterea infractiunilor de trafic de minori si viol. Potrivit avocatului inculpatului,…

- Dispariția și mai apoi moartea adolescentei de numai 15 ani luata la ocazie in Caracal a revoltat o intreaga țara. Oamenii simpli, dar și persoanele publice și-au exprimat parerile in mediul online, iar printre acestea se numara și indragita actrița Carmen Tanase, care nu a putut sa ramana indiferenta…

- Principalul suspect in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu, fata de 15 ani, din Dobrosloveni, judetul Olt, si a Mihaelei Luiza Melencu, in varsta de 18 ani, a fost arestat pentru 30 de zile. Barbatul s-a aparat in fata judecatorului spunand ca nu le cunoaste pe aceste fete si ca nu stie despre ce…

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal suspectat de uciderea adolescentei de 15 ani din localitatea Dobrosloveni, judetul Olt, a fost adus sambata la Tribunalul Dolj, unde va fi prezentat judecatorilor cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. DIICOT a informat, printr-un comunicat transmis…

- Profesorii si colegii Alexandrei Macesanu, fata de 15 ani despre care se presupune ca a fost omorata de barbatul de 66 ani care a luat-o „la ocazie“ in Caracal, sunt in stare de soc. Vorbesc despre ea ca despre un copil extraordinar, iar directorul celui mai bun liceu din Olt, liceu la care a fost admisa…

- Procurorul General al României, Bogdan Licu, a comentat la Realitatea TV cazul Alexandrei Macesanu, fata în vârsta de 15 ani, din comuna Dobrosloveni, judetul Olt, care a disparut pe 24 iulie.

- Principalul suspectul in cazul fetelor disparute la Caracal a fost audiat, vineri, dupa ce polițiștii au descins la locuința sa din comuna Dobrosloveni, județul Olt, potrivit stirileprotv.ro.Potrivit unor surse, Dinca Gheorghe, in varsta de 66 de ani, nu recunoaște niciuna dintre acuzațiile…

- Alexandra Macesanu si Mihaela Luiza Melencu au fost vazute ultima data in timp ce erau luate la ocazie. Ambele fete, de varste apropiate, se intorceau de la Caracal catre localitatile de domiciliu atunci cand s-au urcat in masini, la ocazie, si nu au mai fost vazute vreodata. In gospodaria unui barbat…