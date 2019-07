Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, a publicat marți dupa-amiaza, pe pagina de Facebook, stenograma discuției dintre Alexandra Maceșanu și operatorii de la 112. Familia Alexandrei dorește ca, prin publicarea discuției, sa

- Momente grele la „Acces Direct”, acolo unde s-a dezbatut subiectul șocant al crimelor din Caracal. Tot acolo, a fost citita stenograma conversației dintre Alexandra Maceșanu și agentul 112.

- Toți membrii CSAT prezenți la ședința de marți au primit integral cate o copie dupa toate convorbirile pe care le-a avut Alexandra Maceșanu cu autoritațile, inainte sa fie omorata de Gheorghe Dinca.„A fost un CSAT incarcat de emoție. Convorbirile au fost groaznice”, au relatat surse participante…

- Ancheta in cazul Alexandra Maceșanu aduce informații noi ora de ora. Monstruozitatea acțiunilor criminale pare depașita insa de acțiunile celor care ar fi putut sa intervina pentru salvarea Alexandrei. Priviți doar cateva exemple: Reprezentanții STS despre Poliție: Operatorul de Poliție a deschis aplicația…

- Dialog naucitor intre Alexandra Maceșanu, tanara de 15 ani din Caracal omorata de Gheorghe Dinca, și polițistul de la 112, acolo unde aceasta a sunat pentru a anunța ca a fost rapita și violata. Polițistul a luat-o pur și simplu peste picior, arata conversația obținuta de Antena 3.Citește…

- "M-a sunat Politia de la Cosoveni, pe mine, ieri dimineata, ca de ce ii acuzam pe ei ca nu s-a facut dreptate. Ce dreptate au facut ei? Au lasat doua fete sa moara? (...) Ca de ce a dat mama declaratii", a spus sora Luizei. Fata a spus ca nu stie ce politist era la telefon, dar ca politistii…

- Victor Alistar, reprezentantul societatii civile in Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), afirma, intr-un comunicat publicat sambata seara, ca reactia "anchilozata, incompetenta si sfidatoare, cu tente penale a politistilor si magistratilor" implicati in cazul Alexandrei Macesanu, adolescenta disparuta…

- Cercetarile se desfasoara in prezenta lui Dinca, el fiind adus, sambata dupa-amiaza, la Caracal, de la Craiova. In fata casei lui Dinca au fost depuse lumanari si candele pentru Alexandra Macesanu, iar zeci de persoane s-au strans in zona dupa ce in seara precedenta cateva sute de oameni au…