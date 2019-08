Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, cel mai negru scenariu a fost confirmat. Rezultatele testelor ADN au confirmat faptul ca oasele gasite intr-unul dintre butoaiele din curtea lui Gheorghe Dinca ii aparțin Alexandrei Maceșanu, ceea ce confirma, implicit, faptul ca barbatul a ucis-o pe adolescenta.

- Un șofer de tir cu peste 25 de ani de experiența a postat pe pagina de Facebook un indemn pentru colegii sai de breasla: "Șoferi hadeți sa o gasim pe Alexandra". Mihai Erdei, barbatul care a povestit in luna ianuarie pentru Libertatea cum șoferii romani de TIR devin, fara voia lor, carauși pentru emigranții…

- Politistul Flavian Savescu a decis sa vorbeasca despre problemele sistemului si despre cum este sa fii politist, spunand totodata ca a dezamagit-o pe Alexandra Macesanu, fata de 15 ani care a fost rapita, violata si probabil ucisa de Gheorghe Dinca din Caracal.

- Magda Vasiliu, fosta prezentatoare de la postul de televiziune Prima TV, a reacționat vehement dupa apariția stenogramelor apelurilor pe care Alexandra Maceșanu, victima lui Gheorghe Dinca, le-a facut la serviciul de urgența 112. Magda Vasiliu a rabufnit la adresa celor care au vorbit cu Alexandra la…

- Alexandru Cumpanașu este unchiul Alexandrei Maceșanu, fata de 15 ani, pe care Gheorghe Dinca a declarat ca a ucis-o in casa lui din Caracal. Invitat la emisiunea Libertatea ”Adriana Nedelea la fix”, Cumpanașu a declarat, printre altele ca este obligat sa creada ca nepoata lui este in viața, din moment…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a publicat in cursul nopții, pe pagina sa de Facebook raportul oficial al poliției, in care se arata cum s-a desfașurat minut cu minut cazul nepoatei sale din momentul anunțului dispariției și pana la descinderea poliției in casa lui Gheorghe Dinca.…

- Cazul de la Caracal arata neputința unui sistem. La Caracal, în România lui 2019, un copil se presupune ca a fost omorât, dupa ce și-a anunțat rapirea de 3 ori la 112. Dar sistemul modernizat cu milioane de euro nu a gasit-o la timp. „Și eu sunt Alexandra” s-a strigat…