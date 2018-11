Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile americane de la mijlocul mandatului nu vor ajuta la aducerea la normal a relatiilor dintre Rusia si SUA, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, scrie TASS.„Credem ca nu trebuie sa ne facem iluzii si sa speram ca alegerile vor clarifica lucrurile. Deocamdata,…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, și omologul sau rus, Vladimir Putin, au discutat despre organizarea unui summit la cel mai inalt nivel intre Statele Unite ale Americii și Rusia la Paris. In același timp, administrația de la Casa Alba și Kremlinul ar discuta despre o posibila vizita a lui Vladimir…

- Ministerul de Externe rus a calificat inculparea in SUA a unei cetatene ruse acuzate de amestec in alegerile partiale americane drept "o tentativa ridicola de diversiune" si o modalitate de a instiga alegatorii inaintea scrutinului din 6 noiembrie din America, informeaza sambata dpa, potrivit Agerpres.…

- In cadrul unei conferinte de presa inaintea unei reuniuni a ministrilor apararii ai statelor membre NATO, Stoltenberg a acuzat Rusia de incalcarea Tratatului INF, semnat in anul 1987, care interzice o intreaga clasa de rachete care ar putea fi folosite de Rusia pentru a atinge tinte in Europa, informeaza…

- Kremlinul a afirmat luni ca Statele Unite incearca in mod "grosolan" sa recruteze cetațeni ruși ca agenți și ca acest lucru arata ca Washingtonul se amesteca in afacerile interne ale Rusiei, relateaza Reuters.

- Președintele SUA, Donald Trump a avertizat ca politicile pe care el le-a impus vor fi subinate in mod violent daca Democrații caștiga alegerile din Noiembrie. Președintele a apelat la gruprui creștine conservatoare pentru ajutor, spunandu-le acestora ca sunt la un vot distanța de "a pierde tot". Aceste…

- Washingtonul a avertizat Kremlinul ca ar putea lansa un nou atac asupra Siriei daca regimul al-Assad, sprijinit de rusi, va folosi arme chimice in ofensiva impotriva rebelilor din Idlib, scrie stirileprotv.ro.

- Washingtonul a anuntat miercuri ca va impune noi sanctiuni Rusiei la finalul lui august, dupa ce a stabilit ca Moscova a folosit un agent neurotoxic impotriva unui fost agent rus si a fiicei sale, in Marea Britanie, transmite Reuters preluata de Agerpres. Kremlinul a fost notificat in cursul…