Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a scris, vineri, pe Twitter, referitor la respingerea Acordului Brexit pentru a treia oara in Parlamentul britanic, ca regreta decizia, iar Consiliul Afacerilor Generale este pregatit sa asiste orice hotarare a Londrei.„Acordul Brexit a fost…

- Deputatii britanici au respins vineri pentru a treia oara acordul divortului cu UE, cu 344 la 286 de voturi. Pe 12 martie, proiectul de Acord Brexit, care includea noi clauze negociate cu Bruxellesul, a fost respins cu un raport de voturi 391/242. In ianuarie, Camera Comunelor a respins proiectul…

- Ministrul britanic de Finante, Philip Hammond, a declarat ca este „fizic imposibil” ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana la termenul stabilit, 29 martie, deoarece nu mai este suficient timp pentru procedurile legislative, relateaza BBC, preluat de Mediafax. Chiar daca parlamentarii vor…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, afirma ca Marea Britanie va fi nevoita sa participe la alegerile europarlamentare în cazul în care procesul de retragere din Uniunea Europeana nu se încheie înainte de scrutinul programat sa se desfașoare în perioada…

- Premierul britanic Theresa May va continua sa încerce sa modifice acordul de Brexit negociat cu UE pentru a se asigura ca Marea Britanie parasește Blocul comunitar pe 29 martie, a declarat un purtator de cuvânt al Guvernului de la Londra, dupa o înfrângere simbolica suferita…

- Camera Comunelor a respins, marti seara, proiectul de Acord Brexit negociat de Guvernul Theresa May cu liderii Uniunii Europene, amplicand criza politica. In favoarea Acordului privind iesirea Marii Britanii din UE (Brexit) au votat 202 membri ai Camerei Comunelor, iar 432 s-au pronuntat impotriva,…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a exprimat "regret" ca Acordul Brexit a fost respins de Camera Comunelor si a cerut Marii Britanii sa clarifice urgent intentiile privind procedura Brexit, in timp ce Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a sugerat anularea retragerii."Am…

- Uniunea Europeana pregateste posibilitatea amanarii pana in iulie a termenului iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar, in contextul in care Acordul Brexit elaborat de Bruxelles cu Guvernul Theresa May risca sa fie respins de Parlamentul britanic, afirma surse citate de ziarul The Guardian.Marea…