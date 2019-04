Stiri pe aceeasi tema

- Disputa dintre FCSB și CSA Steaua este departe de a se incheia. Gica Hagi a fost intrebat despre sentimetele care l-ar incerca daca formația lui Gigi Becali ar recapata numele de Steaua. „Și eu, și steliștii, toți romanii s-ar bucura. Romania a pierdut dupa '90 doua lucruri fundamentale. Doua echipe…

- Gigi Becali a declarat, vineri, ca Ianis Hagi ar trebui sa aleaga sa joace la o echipa mare din Romania, inainte sa plece la un club din strainatate. El considera ca fiul lui Gheorghe Hagi are personalitate de capitan si este prea valoros pentru a juca la FC Viitorul. Gigi Becali isi face…

- Gica Hagi a confirmat ca Ianis Hagi (20 de ani) are mai multe oferte din campionatele importante ale Europei. „Regele" crede ca fiul sau va pleca de la Viitorul in vara. „E adevarat ca Ianis Hagi are oferte din Spania, din Italia, din Germania, din Belgia. E curtat, e foarte curtat. Va fi foarte greu…

- Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali (60 de ani), isi pune sperantele in Ianis Hagi pentru castigarea titlului de campioana. Vicecampioana a remizat cu CFR Cluj chiar pe terenul campioanei, scor 0-0, dar a vorbit si despre meciul excelent facut de fiul lui Gica Hagi cu U Craiova, scor de 2-1.Citește…

- Cornel Dinu a povestit la GSP LIVE cum Dinamo a primit bani de la CFR Cluj, 400.000 de euro, pentru a o bate pe Steaua in 2007, an in care clujenii au caștigat campionatul. Meciul la care face referire Cornel Dinu s-a jucat in 4 mai 2008, pe finalul sezonului cand Steaua și CFR mergeau cap la cap. Dinamo…

- Cel mai bine cotat fotbalist roman al momentului si viitor jucator al lui Ajax pentru 12 milioane de euro, Razvan Marin (22 de ani) ramane un vis interzis pentru Gigi Becali si FCSB, chiar daca echipa ros-albastra a fost aproape in doua randuri sa-i obtina semnatura fiului lui Petre Marin potrivit…

- Dumitru Dragomir considera insa ca Gica Hagi n-ar trebui sa-i dea drumul lui Ianis Hagi pe mai putin de 10 milioane de euro. "Vad ca se vorbeste despre posibilul transfer al lui Ianis la Sevilla pentru 5 milioane de euro. Eu cred ca e o suma mica. Gica ar trebui sa-l vanda pentru zece milioane.…

- "Tanase e cel mai valoros jucator al Romaniei. E mai valoros decat toți jucatorii Romaniei. Nu il contrazic pe Contra, dar m-am convins. Eu il laudam mereu. A avut noroc la Dinamo și a meritat sa il ia la echipa naționala", a afirmat Gigi Becali. Pe de alta parte, patronul FCSB a refuzat sa…