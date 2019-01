Stiri pe aceeasi tema

- PSD a reactionat, marti seara, la declaratiile lui Klaus Iohannis, afirmand ca seful statului ” nu intelege nimic din economie”. Social-democratii ii sugereaza presedintelui ”sa trateze mai in serios lucrurile”.

- Deputatul PSD de Dolj Lia Olguta Vasilescu, fost ministru al Muncii, sustine ca social democratii se asteptau ca presedintele Klaus Iohannis sa refuze din nou sa o numeasca ministru, motiv pentru care Guvernul va sesiza din nou CCR, informeaza Agerpres.roNe asteptam. A fost o ultima incercare a doamnei…

- Social-democratii iau in calcul sa atace la Curtea Constitutionala refuzul presedintelui Klaus Iohannis de numire a ministrilor propusi la Dezvoltare si Transporturi, au declarat surse din PSD. „Nu luam in calcul alte propuneri de ministri. Presedintele trebuie sa motiveze scris refuzul, aducand la…

- Președintele CNCD, Asztalos Csaba, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca nu a primit nicio sesizare pe numele președintelui Klaus Iohannis cu privire la afirmația privind autiștii, dar ca speța ar fi comparabila cu cea a premierului Viorica Dancila, cand s-a decis ca nu a discriminat.”CNCD…

- Social-democratul Claudiu Manda a declarat, luni, la Parlament, ca președintele Romaniei poate participa și conduce ședințele de Guvern atunci cand subiectele discutate au legatura cu atribuțiile șefului statului, mentionand ca, in caz contrar, Klaus Iohannis nu va fi invitat de premier.Președintele…

- Partidul Social Democrat a publicat intr-un comunicat de presa scrisoarea prin care condamna presupusul conflict creat de presedintele Klaus Iohannis prin refuzul de numire a doi ministri in Guvernul Dancila. Anterior, seful statului a declarat ca acesta nu este un conflict constitutional, ci unul politic…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, referitor la pozitia lui Klaus Iohannis privind numirea ministrilor Dezvoltarii si Transporturilor, ca opozitia sefului statului ”de a nu deveni notarul lui Liviu Dragnea este asteptata de societate”.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a revenit, aseara, asupra celor 9 dosare in justitie, in care presedintele Klaus Iohannis ar fi implicat. El a raspuns, astfel, declaratiilor facute marti de presedintele Iohannis, in care il calificase pe liderul social-democrat drept infractor. In replica, Liviu Dragnea…