Unul din liderii PSD Neamț – Adrian Bourceanu, consilier județean și membru in CJEX PSD Neamț – are o reacție ferma la anunțul semnarii inființarii oficiale a Alianței Vestului, platforma prin care primarii din Cluj, Timișoara, Oradea și Arad vor sa atraga mai ușor fonduri pentru dezvoltare. , spune Adrian Bourceanu. Dupa cum se observa, activistul fruntaș din PSD Neamț, iși fixeaza critica principala pe inițiatorii proiectului Alianța Vestului dar cere și implicarea Guvernului Romaniai in „clarificarea” acestei situații pe care el o considera „un atac” la adresa „adresa integritații și independenței…